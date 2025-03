Charlie Gnocchi è sposato con Elisabetta Randolfi

Nel corso della sua vita, il fratello del noto comico Gene, Charlie Gnocchi, è riuscito a trovare la donna con la quale condividere il suo cammino. Elisabetta Randolfi, di origini finlandesi, è la donna della vita di Charlie Gnocchi, i due hanno costruito una famiglia speciale nel corso degli anni, al punto da riuscire a mettere al mondo anche i due figli Maria e Antonio. Riguardo alla moglie, Charlie Gnocchi ha speso parole speciali, in particolare via social, definendo la moglie una “santa donna”.

Dalla prima moglie, invece, Charlie Gnocchi ha avuto la figlia Carolina, insomma, un’esistenza davvero colma quella di Charlie, riuscito a costruirsi finalmente una famiglia felice negli anni, oltre a una carriera ricca di soddisfazioni come quella televisiva, lo abbiamo visto in passato a Striscia la notizia nei panni di inviato, oltre a lavorare come speaker radiofonico per diverse emittenti.