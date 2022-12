Charlie Gnocchi chiede provvedimenti dopo lo scherzo subito al GF Vip/ Cos’è successo

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Charlie Gnocchi, uno dei concorrenti della prima ora del reality show di casa Mediaset. Tutta colpa di uno scherzo organizzato da Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, in collaborazione con Luca Salatino e Antonino Spinalbanese. L’inviato di Striscia La notizia, fratello di Gene, avrebbe chiesto dei provvedimenti, come spiegato da blogtivvu,com, rivolgendosi direttamente agli autori del Gf Vip dal confessionale. Ma cosa è successo durante questo scherzo incriminato? Charlie Gnocchi sarebbe stato legato e gli altri gli avrebbero infilato un calzino in bocca.

Inizialmente il concorrente del Grande Fratello Vip sembrava stare allo scherzo, ma in seguito si è appunto lamentato. Proprio questo atteggiamento difficilmente interpretabile ha fatto arrabbiare Edoardo Tavassi, che ha spiegato: “Prima ci sta allo scherzo e dice di metterlo sul biliardo e di mettergli un calzino in bocca e poi rigira la frittata dicendo che è passato male e che lo scherzo era di cattivo gusto. Non va bene questo”.

CHARLIE GNOCCHI, LO SCHERZO NON GRADITO: “IL CALZINO TE LO SEI MESSO IN BOCCA DA SOLO!”

Il fratello di Guendalina ha quindi deciso di confrontarsi con il diretto interessato, dicendogli: “Tu ridevi, te lo giuro su mia madre! Il calzino da solo te lo sei in bocca Charlie, non prendermi per il cul*. ‘Mettetemi sul biliardo’ hai detto, uno che cazz* deve capì. Lo scherzo sarà stato otticamente brutto, ma tu eri complice…Tu hai dato feedback positivi, eri complice del gioco”.

Ma Charlie Gnocchi è fermamente convinto che lo scherzo sia andato ben oltre il dovuto: “Qualcuno di voi si fa sempre prendere la mano, lo scherzo non faceva ridere”. Ma Edoardo Tavassi non ci sta: “Non dovevi prestarti”, riferendosi al fatto appunto che Charlie Gnocchi sembrava stesse al gioco. Una questione che ha acceso una forte discussione all’interno della casa più spiata d’Italia e che come sempre ha creato tensione. Sicuramente della vicenda se ne parlerà in puntata lunedì sera, in diretta tv come sempre su Canale 5.

