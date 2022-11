Charlie Gnocchi ci prova con Oriana/ “Voglio vedere se succede qualcosa” è polemica

Charlie Gnocchi su Oriana: “Voglio provarci con lei”

Charlie Gnocchi è rimasto due settimane in quarantena per via del Covid; il gieffino è rientrato da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è già ha fatto discutere. Il conduttore, infatti, ha indignato il web a causa di alcune dichiarazioni eccessive nei confronti di Oriana Marzoli.

Parlando con Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi ha detto: “Sotto il letto le telecamere ci sono? Che lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità.” A questo punto il cuoco romano gli chiede: “Ma non hai detto che non ti si alzava?”, il conduttore risponde: “Voglio provare con Oriana per vedere se succede qualcosa. Qui non succede niente, magari Oriana mi da una mano”. Le parole del gieffino verso Oriana Marzoli non sono state gradite al web, che ha ritenuto quello del conduttore un linguaggio inappropriato.

Charlie: “Sotto il letto le telecamere ci sono? Che lei (Oriana) mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità”

Luca: “Hai detto che non ti si alzava”

Charlie: “No, infatti voglio provare con Oriana per vedere se succede qualcosa” SCHIFO 🥶#gfvippic.twitter.com/30JkWpKq7f — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 30, 2022

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sembrano arrivati ai ferri corti, forse è anche per questo che Charlie Gnocchi si sente libero di provarci con l’influencer. La gieffina e il bel parrucchiere hanno rotto definitivamente durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022.

Dopo la diretta, Oriana Marzoli è entrata in Confessionale e ha dichiarato: “Non lo voglio vedere più, non voglio più fare la scema che gli va dietro. Se vuole fare così va bene, bravo, sono io la ragazzina che fa le scenate”. L’influencer ha poi spiegato perchè è andata via durante l’incontro con Ginevra Lamborghini: “È una cosa naturale che sono andata via, non mi interessava niente, non posso fare finta”.











