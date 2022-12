Charlie Gnocchi contro tutti: “Edoardo Tavassi? Ha paura di me”/ “Daniele Dal Moro…”

Edoardo Tavassi: “Charlie Gnocchi? Va a seconda di come gli conviene”

Al Grande Fratello Vip si parla di Charlie Gnocchi e dei suoi comportamenti scorretti nei confronti degli altri concorrenti. Edoardo Tavassi spiega la sua: “Charlie va a seconda di come gli conviene. Dice una cosa su una persona e poi dice che scherzava. Nel momento in cui dici una cosa e poi cambi idea 3-4 volte, sei incoerente. A me l’incoerenza non piace. Inutile che poi mi vieni a dire di chiarire. Dice il suo pensiero ma dopo 10 minuti il suo pensiero è un altro. Già in passato ha messo nei guai Luca Salatino con la storia dello scherzo. E questo già mi fa capire tanto”.

Lo stesso Luca spiega: “Tradito da Charlie? Un pochettino sì, infatti per 3-4 giorni non ci siamo parlati. Infatti se mi reputi amico e mi vuoi bene, a certe cose non ci devi proprio arrivare”. Charlie Gnocchi prende poi parola e spiega: “A Tavassi dico che è una persona che fa ridere. Un po’ di me ha paura, non lo reputo né falso né altro. Lui ha un copione e vuole far ridere. Lui è entrato nella casa facendo ridere, avendo delle grandi qualità da comico. Mi sembra strano che dentro la casa uno spiritoso come me venga preso di mira da lui che è più spiritoso di me. Per quanto riguarda invece l’amicizia con Luca Salatino, molti episodi ci hanno messo alla prova ma considero che la nostra amicizia sia ancora più salda perché ha attraversato dei momenti difficili”.

Charlie Gnocchi: “Daniele mi ha dato del paraculo”

Parlando invece della lite con Daniele Dal Moro, Charlie spiega. “Con Daniele? Se mi dà del paraculo, devo rispondere. Lui è un bravissimo ragazzo ma non ammette gli errori”. Daniele ribatte: “In lui ho sempre visto il buono, ci siamo scambiati idee, consigli, fin dalle prime settimane. Quando lui litigava con Antonino, Edoardo, Luca, io ho sempre cercato di fare da paciere. Adesso invece vedo un Charlie che parla e a me dice una cosa, agli altri no. Mi poteva dire che avevo avuto dei toni sbagliati con Patrizia e stop. Sono stato il primo ad ammetterlo. Ma se a me dice una cosa, agli altri un’altra…”. A chiarire la situazione anche Antonino: “L’ho perdonato 4 volte. Lui in base a come va la giornata, potrebbe metterti in difficoltà”.

Charlie prende nuovamente parola rispondendo a Sonia e dice: “Le dinamiche che noi viviamo tutti i giorni non sono quelle della clip. Il discorso tra Daniele e Patrizia non è quella roba lì. Daniele aveva avuto degli atteggiamenti non solo nei confronti di Patrizia. Noi qui non siamo amici, siamo persone divise in due gruppi”.











