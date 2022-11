Charlie Gnocchi “Daniele è in competizione con te per Oriana”/ Lancia un segnale ad Antonino…

Charlie Gnocchi e il triangolo Antonino, Daniele e Oriana

Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si confronta con Antonino Spinalbese sull’ingresso dei nuovi arrivati e in particolare si sofferma su Oriana Marzoli. “Un pò gli piaci” dice il conduttore radiofonico anche se l’ex di Belen è di tutt’altro parere: “secondo me c’è un interesse da parte di Daniele. Il suo prototipo è Daniele”. Il fratello di Gene Gnocchi è convinto del contrario: “è molto simpatica, fisicamente le piace Daniele, ma lui ha rinunciato perchè è in competizione con te”. L’idea di una competizione con Daniele Dal Moro non piace minimamente ad Antonino che precisa: “no no, io voglio avere un amico, ma da parte mia non c’è Charlie, poi tutto può essere nella vita”, ma Gnocchi è convinto delle sue idee: “lei si diverte da matti con te perchè la fai ridere, adesso vedrai che viene qua. La fai ridere, a Daniele le piacerebbe”.

All’infuori della apparenze nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino in realtà non è interessato ad Oriana e in ogni caso preferisce di gran lunga rimanere buon amico con Daniele. Non solo, l’ex di Belen Rodriguez dopo essersi avvicinato prima a Ginevra Lamborghini e poi Giaele non vuole passare per donnaiolo.

La passione di Charlie Gnocchi per le caffettiere

A parte il confronto con Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha raccontato la sua curiosa passione per le caffettiere. Tutte le mattine, infatti, il conduttore radiofonico appena si sveglia disegna nella casa una caffettiera grande, una piccola e una tazzina.

A spiegare cosa rappresenta il suo disegno è proprio il fratello di Gene Gnocchi che rivela: “rappresenta una mamma, con una figlia. Non mi prendete per pazzo. Ne ho disegnate 20.000 e mi piace regalarle. Penso a mia nonna, o a mia mamma che quando studiavo o andava lavoro mi davano l’energia per affrontare la giornata”.

