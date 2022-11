Charlie Gnocchi e Luca Salatino fanno pace?/ “Abbiamo una bella amicizia e…”

Tra Charlie Gnocchi e Luca Salatino torna il sereno?

Charlie Gnocchi si confronta con Luca Salatino. Dopo giorni di discussioni nella casa del Grande Fratello Vip i due concorrenti sono tornati a parlare delle dinamiche avvenute nella casa. Charlie Gnocchi e Luca Salatino hanno avuto nei giorni scorsi alti e bassi anche se questo non sembra aver intaccato la loro amicizia. Nelle ultime ore, Charlie e Luca hanno chiacchierato a lungo in camera e Luca ha spiegato di rimanerci male ogni volta che discute con Charlie: “Credo che non è giusto non sbagliare, è giusto sbagliare ma saper riconoscere lo sbaglio che hai fatto. Ma non faccio una colpa all’altra persona se le scuse non le accetta. Una volta me la sarei presa male, con Attilio non ho tutto questo grande legame, mi dispiace ma non ci sto male. Quando litigo con te ci sto male”.

Charlie allora gli fa notare che tra loro è nato un bel rapporto e che per questo motivo è normale rimanerci male: “È perché abbiamo una bella amicizia”. Luca Salatino ha poi aggiunto: “Ieri mi hai dato un’altra lezione, la lezione che mi hai dato è la lezione del cuore. Se c’è la volontà di conoscersi superi certe asperità, ti incazzi se uno come te alza la voce”. Luca ha poi rivelato a Charlie le sue impressioni prima di conoscerlo: “A me prima che entravo, non sapevo che ci stava te, mi stavi pure un po’ sul ca*** perché uno ti conosce come artista, non ti conosce come persona”, “Ci sta” conclude Charlie.

Charlie Gnocchi si è commosso quando nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha incontrato la figlia Carolina. La ragazza gli ha mandato un messaggio pieno di affetto: “Vengo qui incaricata dalla famiglia per portarti il nostro affetto in questi giorni particolari per te. Dato che tu dai sempre la carica a tutti a casa, io sono qui per dare la carica a te. Sei vulcanico e la gente apprezza la tua generosità nel non risparmiarti mai. Ti stai mostrando per come sei a casa, sveglio e attivo dalle 6 del mattino e sempre in mutande”.

Charlie Gnocchi appena ha visto Carolina l’ha subito presa in giro: “Ma chi ti ha truccata stasera? Non sembri neanche tu, sembri Ginevra Lamborghini”. Lei lo prende come complimento e replica scherzosa: “Sì, ma Antonino non lo voglio, che se lo tengano loro”. Parlando del padre Charlie, Carolina ha detto: “È stato un papà che mi ha sempre spinto a coltivare le mie passioni e ad impegnarmi e a trovare sempre delle vie alternative”. Poi suggerisce al concorrente di continuare a essere spontaneo all’interno della casa: “La tua leggerezza nella casa è fondamentale”.











