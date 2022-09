Charlie Gnocchi furioso con Attilio Romita al GF Vip: “Sei una merd* vivente”/ “Fai tanto l’intellettuale…”

Charlie Gnocchi, sfuriata contro Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022: volano insulti!

La lista della spesa continua ad essere l’argomento che scatena più liti all’interno della Casa del Grande Fratello vip 2022 in questi primi giorni. Questa mattina ha acceso una lite molto infuocata tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Tutto è iniziato quando il celebre giornalista, parlando proprio della spesa e dei metodi finora adottati nella Casa per creare la lista, ha dichiarato: “Siccome vi ho sentiti, perché stavo seduto là per ascoltare, siete surreali quando fate la spesa“. Sono bastate queste poche parole per scatenare il malumore di Chiarlie Gnocchi che ha finito poi per accusare Attilio.

“Vieni te, allora vieni te!” ha tuonato Gnocchi, invitando Attilio Romita ad occuparsi lui della spesa. Poi ha continuato: “Allora taci! Allora taci! Ma siamo surreali, cosa vuol dire che siamo surreali? Questa è un’offesa!”

Charlie Gnocchi contro Attilio Romita per la spesa: “Sei una merd* vivente!”

I toni si sono così alzati tra i due uomini. Charlie Gnocchi ha infatti lasciato la sua poltrona per avvicinarsi ad Attilio e urlargli contro: “Surreale è un’offesa. Noi non siamo… Sì. è un’offesa. Lo conosco. Perché io ho studiato il Surrealismo di André Breton. È un movimento artistico!” “Non ti rivolgere così a me!”, ha allora replicato Attilio infastidito, ma Charlie ha proseguito e, anzi, ha lanciato al giornalista una pesante stoccata: “Hai detto una ca*zata. Vuoi fare l’intellettuale e sei una merd* vivente. Ma vaff***ulo, vai. Surreale a me? Ma vai tu a farti il cul*!” Charlie è andato quindi via, lasciando Attilio – che non ha replicato agli insulti – basito per l’accaduto.

Non è la prima volta che Charlie si lascia andare a queste sfuriate abbastanza aggressive e quasi sempre no sense. Brutte pure da vedere. #GFvip pic.twitter.com/LdQQ5gsLkk — Viperissima Trash (@Viperissima_) September 30, 2022

