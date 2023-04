Charlie Gnocchi, gag con Fiorello: “Vieni in Rai!”/ Video, lo showman replica così

Simpatica gag avvenuta stamane fra Charlie Gnocchi, noto conduttore radiofonico, fratello di Gene ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Fiorello. Cosa è successo? Charlie Gnocchi ha chiamato Fiorello invitando lo stesso a trasferirsi presso l’emittente per cui lavora, RTL 102.5, fra le più note e ascoltate d’Italia. La risposta dello showman di Viva Rai Due ha spiazzato però il suo interlocutore, facendo ovviamente sorridere tutti gli ascoltatori.

Ma vediamo come è andata di preciso. Charlie Gnocchi si è rivolto così a Fiorello: “Vieni a Rtl102.5, basta stare in Rai. Lorenzo lui viene…”. Le telecamere hanno inquadrato i due in strada, presumibilmente a Milano, con Fiorello che una volta riconosciuto Gnocchi si è rivolto alla camera scherzando: “O Suraci guarda chi c’è”, riferendosi a Lorenzo Suraci, l’imprenditore a capo dello stesso gruppo radiofonico. Dopo di che Charlie Gnocchi ha replicato: “Vieni a RTL basta stare in Rai, vieni da noi, Lorenzo lui viene”, ha detto rivolgendosi alle telecamere. Quindi Fiorello ha subito replicato: “Io vengo ma la Rai paga molto di più ed è tutto un dire…”.

CHARLIE GNOCCHI E FIORELLO, LA SIMPATICA GAG: IL VIDEO DI QUANTO AVVENUTO

A quel punto Charlie Gnocchi si è avvicinato a Fiorello rivolgendosi così al conduttore siciliano: “Dimmelo in un orecchio”, dopo di che, saputa (forse) la cifra, Charlie Gnocchi si è rivolto alle telecamere dicendo: “Lascia stare”.

Il video è stato pubblicato in seguito sui social del gruppo RTL 102.5, che oltre ad essere un’emittente radio è anche la radiovisione con il maggior numero di ascolti in Italia, facendo poi il giro della Rete. Il filmato, che potete trovare sulla pagina Instagram ufficiale di Charlie Gnocchi, nonché pubblicato subito qui sotto dopo il testo, ha ricevuto diverse reazioni, quasi tutti di applausi e di consensi tramite emoticon. C’è anche chi ha scritto: “Bella coppia”, e chissà che magari non potremo vedere i due lavorare un giorni insieme: in Rai o su RTL 102.5?

