Charlie Gnocchi “Gegia ha ‘poppe’ enormi, una settima naturale da proteggere”/ Romita: “conosco le mutande”

Al Grande Fratello Vip 2022 Charlie Gnocchi parla di Gegia soffermandosi su un suo pregio: un seno prorompente “in fase di estinzione”. L’attrice romana da quando è arrivata nella casa del GF VIP sta facendo divertire tantissimo i coinquilini, ma anche il pubblico da casa. La sua simpatia è contagiosa, ma nella casa anche la sua fisicità prorompente non è passata inosservata. Proprio il fratello di Gene Gnocchi ha notato il seno della concorrente e durante la diretta, chiamato nel confessionale con Amaureys Perez e Attilio Romita, torna sull’argomento dicendo: “Gegia è una donna prorompente, ha delle ‘poppe’ enormi”.

Alfonso Signorini allora chiama in causa la diretta protagonista invitandola ad entrare nel confessionale. L’attrice non si tira indietro, anzi raggiunge i coinquilini. “Innanzitutto non stavo dormendo, ma stavo seguendo la trasmissione” – dice l’attrice che si confronta con Charlie Gnocchi.

Charlie Gnocchi e il seno di Gegia: “è l’unico seno originale, una settima, è da proteggere”

Charlie Gnocchi nel confessionale del Grande Fratello Vip 2022 si complimenta per le “poppe” di Gegia: “è l’unico seno originale, una settima, è da proteggere”. Un commento che diverte lo stesso Alfonso Signorini, ma anche Attilio Romito prende la parola per rivelare un dettaglio sull’attrice. “Pur essendo nata nella mia stessa terra, non la conoscevo, ma adesso conosco anche le sue mutande” – dice il mezzo busto del TG1.

Dal canto suo l’attrice romana è felice per questa esperienza: “sono molto carini tutti, stare in mezzo a loro”, ma Charlie la interrompe dicendo – “sono le ultime cartucce di Gegia” con l’attrice divertita replica “ma che dici che ho il turco quando esco”. Sul finale l’attrice rivela le sue preferenze nella casa sugli uomini: “Antonino è un pò triste, ma ci sta. Chi ti faresti? Daniele. E’ l’unico che ha caldo come me, ieri l’ho amato moltissimo”.

