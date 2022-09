Charlie Gnocchi, già violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7?/ Video dalla quarantena in hotel e…

Charlie Gnocchi ha già violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7?

Il Grande Fratello Vip 7 non ha ancora aperto i battenti che già si consuma il primo giallo. Il protagonista è Charlie Gnocchi, uno dei concorrenti della nuova edizione che dovrebbe varcare la porta rossa già nella puntata di lunedì 19 settembre. Al centro dell’attenzione è finito un video da lui pubblicato sui social che lo vedeva intento ad allenarsi. Video che, tuttavia, sarebbe sparito poco dopo e che potrebbe causargli un primo ammonimento dagli autori del GF.

A farlo notare è stato Pipol Tv. La pagina Instagram che si occupa di gossip ha notato l’improvvisa scomparsa del simpatico video, lanciando l’allarme: “Questa mattina in hotel, a Roma, dove sono rinchiusi i concorrenti in quarantena prima di entrare al Gfvip Charlie Gnocchi (tra i primi ingressi) ha pubblicato un video mentre si allenava, facendo flessioni, in hotel.” ha fatto notare la fonte, spiegando che poco dopo il video è sparito. Ma perché?

Charlie Gnocchi e il video dall’hotel dov’è in quarantena: cos’è accaduto?

Pipol Tv lancia dunque l’allarme: Charlie Gnocchi ha già violato il regolamento? “Poco dopo il video è scomparso probabilmente perché Gnocchi ha violato il regolamento che prevede il non accesso o utilizzo dei social prima di entrare nella Casa. – quindi – Gnocchi, ha provveduto a rimuovere il video dopo un rimprovero e ha iniziato a mostrare foto di repertorio. Per lui cartellino giallo?” si chiede infine la fonte. Va detto che tra i concorrenti, presunti o confermati, che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip, Charlie non è stato l’unico a postare qualcosa su Instagram mentre si trova in quarantena; arriverà l’ammonizione anche per loro?

