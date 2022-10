Charlie Gnocchi ha bestemmiato al Grande Fratello vip 7?/ Spunta un video che…

Charlie Gnocchi, spunta il video di una presunta bestemmia

Il giorno dopo la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022 dedicato al caso Marco Bellavia, sul web, scoppia un altro caso. Secondo diversi utenti, Charlie Gnocchi avrebbe pronunciato una bestemmia. Il tutto sarebbe avvenuto durante il momento della spesa. Come ogni martedì mattina, gli inquilini della casa più famosa d’Italia, sono stati chiamati a stilare la lista della spesa. Raccolti intorno al tavolo, Charlie, insieme a Wilma Goich, Luca Salatino e Alberto De Pisis, ha cominciato a scrivere tutto ciò che mancava in casa.

Charlie Gnocchi, sbotta contro le sanzioni "Punizione troppo dura"/ Signorini "Avrei dato più calci in culo"

La spesa, come accade sin dalla prima edizione del reality, è un momento lungo e difficile. Con 400 euro settimanali, Charlie, con l’aiuto degli altri concorrenti, ha provato ad acquistare qualsiasi tipo di alimento per accontentare tutti. Proprio durante il momento della spesa, Gnocchi si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia.

Charlie Gnocchi/ Smascherato da Alberto de Pisis "strategia ostentata al GF VIP"

Il video di Charlie Gnocchi

Il video della presunta bestemmia di Charlie Gnocchi è stato pubblicato dalla pagina Instagram “Pipol Tv”. “Secondo voi Charlie Gnocchi ha bestemmiato? Ascoltate il filmato e diteci la vostra!”, chiede Pipol Tv. Secondo quanto scrivono i commenti, pare che Gnocchi non abbia bestemmiato. Le parole che il fratello di Gene Gnocchi avrebbe detto sarebbero “por*o cane”. Il video è diventato immediatamente virale scatenando la reazione degli utenti.

Da una parte ci sono quelli che chiedono una squalifica per Gnocchi e, dall’altra, ci sono quelli che lo scagionano non riuscendo a sentire nessuna bestemmia. Ecco il video in questione:

Charlie Gnocchi furioso con Attilio Romita al GF Vip: "Sei una merd* vivente"/ "Fai tanto l'intellettuale…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA