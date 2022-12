Charlie Gnocchi: “Ho 3 figli e 2 famiglie da mantenere”/ “GF Vip? Ero il più odiato!”

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi è tornato a uno dei suoi amori più grandi: la radio. L’ex inquilino della Casa più spiata d’Italia si è presentato in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione radiovisiva “W l’Italia”, in onda su Rtl 102.5 e condotta da Federica Gentile e Angelo Baiguini. Tre mesi vissuti da protagonista nel reality show di Canale 5, senza farsi mancare nulla, compresi numerosi litigi con i suoi coinquilini e bordate social da parte del pubblico e di altre celebrities.

Tuttavia, Charlie Gnocchi non rinnega nulla di quella esperienza e, anzi, ha rivelato in diretta di essere fiero del ruolo avuto al GF Vip: “Quando ho percepito di essere il più detestato della Casa – ha affermato –, ho sentito un moto d’orgoglio. Io sono un radiofonico e amo parlare, voglio conoscere tutto e tutti e sono stato definito un doppiogiochista. Alla fine, novanta giorni nella casa me li sono goduti”.

CHARLIE GNOCCHI TORNA AL SUO AMORE, LA RADIO: “HO TRE FIGLI E DUE FAMIGLIE DA MANTENERE”

Nel prosieguo del suo intervento radiofonico a Rtl 102.5, Charlie Gnocchi ha ricordato come anche al Grande Fratello Vip non abbia mai accantonato del tutto il suo amore per la radio, tanto da essersi concesso una duplice esperienza in tal senso: “Nella Casa del GF Vip ho fatto due radio – ha commentato –. Radio Cucina e Radio Coatta! Non dimentico la mia passione e ho cercato anche lì di fare il mio mestiere”.

Adesso Charlie Gnocchi è pronto a lasciarsi alle spalle definitivamente l’avventura appena vissuta nel programma targato Mediaset e a riprendere contestualmente aderenza con la realtà. Una realtà che lo vede padre di famiglia e genitore responsabile, tanto che, a “W l’Italia”, ha asserito: “Ho tre figli e due nuclei familiari da mantenere… Torno in radio!”. Rtl 102.5 è già pronta a riabbracciarlo.

