Charlie Gnocchi, Luca Salatino deluso: “non si può fare più un discorso”/ Sempre più nervoso al GF VIP…

Charlie Gnocchi è cambiato: le parole di Luca Salatino al GF VIP 7

Charlie Gnocchi continua a innescare dinamiche e litigi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo la lite con Amaurys Perez torna il sereno, ma nella casa il loro litigio ha lasciato degli strascichi non indifferenti scatenando nuove tensioni e dinamiche. Proprio Luca Salatino, grande amico di Charlie, durante una partita a biliardo con Antonino Spinalbese si è ritrovato a discutere del comportamento del vippone che sembrerebbe aver perso l’ironia e la simpatia che lo contraddistinguevano durante le prime settimane all’interno della casa. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è molto dispiaciuto dall’evoluzione in negativo di Charlie asserendo: “non si può fare più un discorso” in quando poco dopo viene prontamente rimproverato.

Luca è stanco delle scenate plateali del comico a tal punto da aver deciso di non voler avere più a che fare con lui in determinate situazioni. Per Antonino Spinalbese il cambio di marcia di Charlie è legato allo stress subito da diverse settimane vissute all’interno della casa.

Charlie Gnocchi è sempre più nervoso al Grande Fratello Vip: perchè?

Charlie Gnocchi è al centro di un confronto tra Luca Salatino e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022. A loro due si è aggiunta anche Elenoire Ferruzzi concorde pienamente con le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne precisando di aver notato un brusco cambiamento da parte del fratello di Gene Gnocchi. Non solo, la Ferruzzi senza alcuna esitazione ricorda a Luca Salatino: “tu gli hai voluto bene da subito”. Possibile che la lite con Amaurys Perez abbia spinto Charlie a cambiare all’interno della casa?

Ricordiamo che tra i due sono volate parole davvero pesantissime. “Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo!” – è stato lo sfogo dell’ex campione di pallanuoto che ha poi aggiunto – “ti mando tre volte a fan*ulo, che c*zzo vuoi da me, devi smettere di fare il tutore di sta min**ia qui, io mi sono rotto il ca**o di te! Te l’ho dimostrato. Devi smettere di fare il tuttologo, tu parli di c*zzate”. Dopo lo sfogo Charlie ha cercato di spiegare le ragioni del litigio: “ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale”.

