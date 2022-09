Charlie Gnocchi mette in guardia Luca su Elenoire/ “Su queste sue ambiguità spinge troppo l’acceleratore”

Charlie Gnocchi e l’amicizia con Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022

Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha legato con tutti i vipponi, ma in particolare con l’ex tronista Luca Salatino. Il fratello di Gene Gnocchi è uno dei concorrenti più divertenti e simpatico di questa edizione, ma questa settimana un suo discorso pronunciato all’amico Luca Salatino è diventato oggetto di dibattito e polemica per il popolo dei social. Perchè? Il conduttore radiofonico si è confrontato con l’ex tronista di Uomini e Donne dopo la litigata con Elenoire Ferruzzi che ha frainteso gli atteggiamenti del ragazzo.

“Ti dico subito che io sono il primo, che dopo che ho visto le cose che fa. Se mi vedesse mia moglie, con una f..a vera, verrebbe qua e ci ammazza tutti. Con Elenoire c’è un gioco, e sei fortunato. Perché se il gioco lo facessi con una f..a che un po’ ti piacicchia. Una ragazza, non bisogna dire la parolaccia, tu potresti avere delle conseguenze” – ha detto Charlie a Luca che ha replicato – “è il modo mio di giocare, come ce l’hai tu e non vai a interpretare una cosa sbagliata”.

Charlie Gnocchi a Luca Salatino “Elenoire soffre un po’ più di te. Ma soffre”

Charlie Gnocchi e Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022 si sono confrontati su quanto successo tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Elenoire Ferruzzi. La pantomima della Ferruzzi è sfociata in una accesissima discussione con Luca che ha spinto l’ex tronista ad allontanarsi da lei. Questo litigio ha creato non pochi malumori all’interno della casa con l’ex tronista che ha cercato conforto parlando con Charlie. Parlando proprio del rapporto che Luca ed Elenoire stavano creando nella casa, il fratello di Gene Gnocchi ha detto: “tu però l’hai messo in chiaro: hai detto ‘gioco ma c’ho Soraia’. Come me, sono sposato e ho due figli… Ma noi giochiamo…”.

L’ex tronista si è però difeso: “mi dispiace che lei l’abbia presa nella maniera sbagliata”, ma Gnocchi ha replicato: “Elenoire soffre un po’ più di te. Ma soffre. E quindi su queste sue ambiguità spinge troppo sull’acceleratore. Ma magari soffre veramente perché sa che tu non puoi andare oltre. E più spinge sull’acceleratore e meno tiene. Tu ci devi ridere…”.











