Charlie Gnocchi provoca Antonino Spinalbese: “Hai resistito a Giaele e…”

Charlie Gnocchi sta vivendo un momento complicato nella casa del Grande Fratello vip. Il concorrente è nel mirino degli altri concorrenti tanto che durante la notte è stato protagonista di uno scontro acceso con Antonino Spinalbese. Per questo motivo, Charlie ha deciso di prendersi del tempo per sé. Nelle scorse ore Nikita Pelizon ha raggiunto Charlie nella stanza dei fiori per comprendere meglio le ragioni dell’allontanamento. Charlie ha spiegato di aver capito che non si può piacere a tutti e ammette: “Sono tranquillo anche perché mi sento un uomo strutturato. Noi stiamo qui dentro ma fuori c’è gente che sta male davvero. Se non ci divertiamo vivendo questa come una bella esperienza siamo dei deficienti”.

Charlie Gnocchi si schiera dalla parte di Pamela Prati/ "A volte sbrocca ma..."

Durante la scorsa puntata, Charlie Gnocchi ha nominato Antonino Spinalbese e questo è bastato per alterare gli equilibri all’interno della casa. Charlie ha spiegato di vedere in Antonino un ragazzo forte che resiste alle difficoltà: “Ti vedo più forte di me, hai resistito a molte cose. Hai resistito a Giaele, posso dirti che ti vedo molto forte?”. Antonino Spinalbese ammette però di essere rimasto deluso dal suo atteggiamento e lo mette in guardia: “Cercherò di metterti in difficoltà nella prossima puntata”. Charlie si è detto aperto alle sfide: “Ma magari se tu dici nel gioco adesso il mio obiettivo è smascherarti per me va bene”.

VIDEO LITE AMAURYS PEREZ E CHARLIE GNOCCHI: SFIORATA RISSA/ Urla e insulti: "Vergogna, uomo di merd*"

Charlie Gnocchi fa dietrofront su Antonino Spinalbese: “Ho sbagliato ma…”

Nelle scorse ore però Charlie Gnocchi ha fatto mea culpa. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di aver sbagliato a mandare in nomination Antonino Spinalbese e ammette di essere pronto ad assumersi le sue responsabilità. Charlie Gnocchi ne parla con Luca Salatino ma finiscono per discutere. Lo chef non condivide il fatto che Charlie abbia fatto il nome di Antonino. Se davvero ritiene che siano amici dovrebbe preservarlo dalla Nomination. Charlie non è d’accordo. Ha un’altra visione delle amicizie che nascono all’interno della Casa. Per Luca, alle volte Charlie è insensibile. La sua Nomination sarebbe stata giustificata se avesse affrontato il discorso con il diretto interessato durante la settimana. Nominarlo senza avergli parlato prima è stato un po’ come tradirlo. Come fa a dire adesso che gli vuole bene? Anche Antonella è d’accordo con Luca.

PERCHÈ AMAURYS PEREZ HA LITIGATO CON CHARLIE GNOCCHI?/ "Per Bellavia. Mi sono sentito una merd* ma…"

Al tavolo delle Nomination c’erano altre persone che avrebbe dovuto nominare, persone come George o Nikita. Un vero amico non farebbe mai il nome di una persona a cui tiene. Charlie spiega che ha delle motivazioni che gli fanno attendere lo sviluppo del gioco. Con alcuni ragazzi ha più empatia, con altri ha più difficoltà a comunicare. Forse con Antonino ha sbagliato e da oggi il loro rapporto cambierà, ma l’errore fa parte della natura umana: “Ho sbagliato ma non cambio l’idea che si possa sbagliare. In questa casa ogni cosa che si fa si sbaglia”.











