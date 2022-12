Charlie Gnocchi sbotta contro Antonino e Luca Salatino/ “Uno fa il maschio alfa, l’altro gli è devoto e…”

Charlie Gnocchi critica Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Lungo sfogo quello di Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 2022 nei confronti di Antonino Spinalbese. Sembra infatti che lo speaker stia man mano cambiando opinione su di lui, al punto di criticarne alcuni comportamenti durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria e George Ciupilan. Per Chiarlie, Antonino avrebbe creato un vero e proprio gruppo di ‘fedelissimi’, andato a spaccare la Casa in due parti.

“Il mio occhio è andato su Antonino, perché in questa sua caratteristica di maschio super alfa l’avevo interpretato un po’ sotto gamba…” ha esordito Gnocchi in confessionale. Poi, citando in ballo anche l’amicizia con Antonella Fiordelisi, ha aggiunto: “Bisogna aprire gli occhi, lui è molto bravo nell’essere accondiscendente a tutti purché non lo si contraddica.”

In questa lunga riflessione critica Charlie Gnocchi tira in ballo anche Luca Salatino. Il loro rapporto infatti sarebbe cambiato, secondo lo speaker, proprio a causa di Spinalbese: “Luca Salatino che è devoto e ha rinunciato alla mia amicizia pur di non rinunciare a quella di Antonino. Lui ha una squadra di persone, quindi si sta rivelando una piccola crepa all’interno del GF che lo sta dividendo in due… Antonino sta diventando il mio target sul Grande Fratello”, ha quindi spiegato.

Antonino Spinalbese continua dunque ad essere fulcro di numerose polemiche e dinamiche in questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo comportamento e il fatto che molti “pendano dalle sue labbra”, secondo Charlie, starebbero avendo importanti conseguenza nella convivenza dei Vipponi.











