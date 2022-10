Charlie Gnocchi si schiera dalla parte di Pamela Prati/ “A volte sbrocca ma…”

Charlie Gnocchi prende le difese di Pamela Prati: “A volte sbrocca ma…”

Charlie Gnocchi e Giaele De Donà continuano la conversazione iniziata e spostano il focus su Pamela Prati e sul suo atteggiamento in Casa. Il concorrente del Grande Fratello Vip è convinto che Pamela abbia una sua fragilità e che per questo motivo debba essere compresa dagli altri inquilini. Parlando con Sofia Giaele, Charlie dice: “A volte sbrocca per fatti suoi ma c’è anche un confronto generazionale”. Sofia si lamenta per il fatto che Pamela a volte non ci vada leggera nei giudizi e Charlie condivide il suo pensiero: “A volte non si rende conto ma le frecciatine le dice anche lei”.

Sofia Giaele è dell’idea che Pamela debba cambiare registro visto che ogni volta fa riferimento alla sua carriera quasi per mettersi in mostra a discapito delle più giovani. Charlie dice: “Le dovete però riconoscere che è una signora”. Sofia però ammette: “Se lo riconosce da sola tutti i giorni e non dobbiamo essere noi a farglielo notare”. Charlie Gnocchi dà poi qualche consiglio a Sofia: “Qualche volta potreste chiederle magari qualcosa anche sulla sua carriera perché altrimenti dimostrate di non avere interesse a conoscerla”. Sofia però fa presente come Pamela sia interessata a sbattere in faccia agli altri i suoi successi più che a raccontare la sua storia. Charlie Gnocchi però non è d’accordo.

Charlie Gnocchi perde le staffe a causa del cibo. Nella casa del Grande Fratello Vip c’è sempre qualche discussione e questa volta il fratello di Gene Gnocchi se l’è presa con tre coinquilini. Charlie è sbottato: “Adesso io devo andare a letto perché ho due (persone ndr) che mi dicono cosa devo fare?! Ma ragazzi stiamo scherzando? Ma volete far diventare la gente pazza?”, ha detto Gnocchi sfogandosi soprattutto con Patrizia Rossetti e alla presenza di Carolina Marconi e Luca Salatino. “Ma sei lei (Carolina ndr) mi ha detto devo fare due zucchine, faccio anche la pasta. Cosa devo fare io? Ascoltate, io non mangio un ca**o. Stare con voi uno diventa scemo. Guardate io non voglio diventare scemo con voi due, anzi tre. Sapete cosa vi dico: ma andate un po’ a fanc**o”.

Luca Salatino però ha voluto replicare a tono: “Charlie, guarda che non mi mandi a fanc**o. Perché poi c’è gente che sbrocca più di te”. Dal canto suo, Charlie Gnocchi ha replicato ancora: “Ma spero che tu stia scherzando. Ho due persone che mi stanno addosso per quello che mangio e non posso sbroccare? Mi stanno addosso, è così”.













