Charlie Gnocchi si toglie le mutande, gesto choc al GF Vip/ La reazione di Patrizia..

Charlie Gnocchi si toglie le mutande, gesto choc al GF Vip

Tuffo fuori programma in piscina per Charlie Gnocchi. Dopo la festa per Edoardo Donnamaria, gli inquilini nella casa del Grande Fratello Vip hanno architettato uno scherzo ai danni di Charlie. I ragazzi lo hanno sollevato per buttarlo in piscina mentre Charlie cercava di rimanere aggrappato. Alla fine però il fratello di Gene Gnocchi non ce l’ha fatta ed è caduto in piscina. A quel punto Charlie ha fatto un gesto choc e si è tolto le mutande lanciandole addosso agli altri inquilini che si trovavano a bordo piscina. Patrizia Rossetti è rimasta costernata dal gesto e ha urlato: “C’è una telecamera sotto”. Anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno fatto notare a Charlie Gnocchi che avrebbe potuto essere inquadrato da sotto.

Sui social però il siparietto non è stato apprezzato. In molti hanno sottolineato lo squallore del gesto di Charlie Gnocchi che ha deciso di togliersi le mutande alti invece hanno fatto notare come ormai i concorrenti siano consapevoli di cosa possa far discutere all’esterno e per questo motivo decidono di adottare comportamenti estremi: “Della serie ho capito come farmi fare le clip senza dire che voglio le clip ormai hanno capito come funziona e cosa fa notizia quindi di cosa ci meravigliamo”, ha scritto un utente sui social. Altri accusano la produzione di aver messo in piedi un cast imbarazzante: “Sapete che più si schifa il programma più è contento Signorini e lo staff al seguito? Anche male purché se ne parli. L’ha rovinato sto programma”.

Charlie Gnocchi a rischio squalifica? Nei giorni scorsi il concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di una gaffe clamorosa. Lo speaker radiofonico si è lasciato andare ad un insulto razzista e sui social in molti hanno invocato la squalifica per il concorrente. Mentre Charlie chiacchierava con Antonino Spinalbese riferendosi ad una persona con dei capelli tipici degli afrodiscendenti si è uscito con una frase che ha fatto accapponare la pelle a molti: “Ha sempre avuto il capello così riccio, ma quel riccio da n…..”.

Non sappiamo se Charlie Gnocchi si sia reso subito conto dell’errore in cui era incappato anche se sui social il momento incriminato è diventato subito virale su Twitter. E’ difficile che la produzione non si sia accorta di nulla visto che negli anni scorsi alcuni concorrenti sono stati squalificati dopo aver pronunciato frasi razziste. Basti pensare a Fausto Leali o anche a Denis Dosio escluso per una bestemmia. Ieri durante la diretta anche Amauryz Perez è entrato nel mirino dei social dopo aver pronunciato una bestemmia. Il rande Fratello Vip cosa deciderà di fare? Lascerà passare o picchierà giù duro?











