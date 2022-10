Charlie Gnocchi/ Smascherato da Alberto de Pisis “strategia ostentata al GF VIP”

Charlie Gnocchi contro Attilio Romita “Vuoi fare l’intellettuale e sei una merd* vivente. Ma vaffancul* che è meglio”.

Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è confrontato prima con Attilio Romita e poi con Alberto de Pisis. Cosa è successo? Una settimana non semplice per il fratello di Gene Gnocchi che ha avuto da ridire sul comportamento del giornalista e mezzo busto del TG1 accusato di facile giudizio sulla spesa. Proprio durante il tanto atteso momento della lista della spesa, Charlie ha ripreso apertamente Romita che aveva detto ai coinquilini: “siccome vi ho sentiti perché stavo là per ascoltare… Siete surreali quando fate la spesa”. Un’affermazione che non è stata minimamente gradita dal conduttore radiofonico che si è letteralmente lasciando andare accusando il giornalista: “allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? È un’offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali”.

Dal canto suo Attilio Romita ha cercato di difendersi spiegando la sua affermazione, ma Charlie ha ribattuto: “io lo conosco, perché io ho studiato il surrealismo di André Breton. È un movimento artistico e tu hai detto una cazzat*. Vuoi fare l’intellettuale e sei una merd* vivente. Ma vaffancul* che è meglio”.

Non solo, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 Charlie Gnocchi si è confrontato anche con Alberto de Pisis. L’opinionista televisivo, infatti, non crede al comportamento e atteggiamento del fratello di Gene Gnocchi a cui ha detto “sai qual è la verità che traspare più forte? Subisci molto l’effetto delle telecamere e sei perennemente sotto i riflettori qualunque cosa dici. Sei alla ricerca costante della clip, della situazione. Ti siedi qua, con le telecamere puntate. La stragrande maggioranza delle persone ha un atteggiamento spontaneo. Da parte tua, vedo una strategia ostentata”.

Charlie si è però difeso dalle parole del ragazzo precisando: “sono così nella vita, io faccio del casino ma è che nel mio casino ci viene della gente che ha voglia di giocare. Chi non gioca non viene”.











