Charlie Gnocchi squalificato? Frase shock al GF Vip “Oriana vuole una trom*ata”/ “Ha la f*ga bagnata…”

Al Grande Fratello Vip 2022 Charlie Gnocchi pronuncia gravi frasi a sfondo sessuale su Oriana Marzoli…

Il Grande Fratello Vip 7 sembra, di settimana in settimana, mettere a dura prova la pazienza dei telespettatori. I Vipponi del noto reality infatti ne combinano una dopo l’altra! Questa volta, a finire nel calderone mediatico, è stato Charlie Gnocchi, per delle frasi a dir poco scioccanti. Il celebre comico, dopo la brutta vicenda del caso Bellavia, sembrava star riabilitando la sua immagine agli occhi del pubblico ma, come si dice? Il lupo perde il pelo ma non il vizio… Charlie infatti, per l’ennesima volta, è stato ripreso dalle telecamere del GF Vip mentre si lascia andare a orribili frasi a sfondo sessuale rivolte alla sua coinquilina, Oriana Marzoli.

Ma andiamo con ordine: nella giornata di ieri sera, dopo cena e dopo numerosi calici di vino, i Vipponi si sono radunati in giardino, proprio qui l’evento increscioso ha preso piede. Charlie Gnocchi era seduto in compagnia di Antonino Spinalbese, intento a massaggiare la schiena dell’ex di Belen Rodriguez quando, guardando le ragazze della casa, si è lasciato scappare, forse a causa del troppo vino, delle frasi a sfondo sessuale su Oriana Marzoli. Cosa ha detto?…

Grande Fratello Vip 2022: il Web chiede la squalifica di Charlie Gnocchi: “Mi sento umiliata come donna…”

Al Grande Fratello Vip 7, Charlie Gnocchi ha pronunciato delle frasi imperdonabili, a sfondo sessuale, sulla sua nuova compagna d’avventura, Oriana Marzoli. Era in giardino in compagnia di Antonino Spinalbese quando, guardando la donna, e cercando inutilmente di eludere il microfono, ha detto: “C’ha voglia di lasciarsi andare. Oriana ormai è bollita. Oriana Vergine. Ha voglia di farsi una di quelle trombate… Ha la figa bagnata”. Antonino Spinalbese di risposta ridacchia e suggerisce all’amico di tacere. Allora Charlie: “Il microfono prende queste cose? No col cazzo…”.

E invece sì caro Gnocchi, microfono e telecamere hanno ripresto tutto! Il video dell’accaduto ha fatto il giro del Web che ora, scandalizzato, chiede all’unisono la squalifica dell’uomo. “Da brividi, mi sento umiliata come donna”, si legge. O ancora: “Fortuna che il giorno prima si celebrava la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vergogna! Chi tollera è complice, GF Vip tutto ciò è inaccettabile, vogliamo la squalifica immediata, fuori Charlie”. Ecco il video dell’accaduto…

CHE SCHIFO CHARLIE IL CAZZO DI VOMITO CHE MI VIENE CON QUEST’UOMO #gfvip pic.twitter.com/TnOeHZPiih — leila💖 (@mavdworld) November 26, 2022













