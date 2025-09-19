Choc in consiglio comunale a Milano dove l'attivista di destra, Charlie Kirk, ucciso nello Utah, è stato paragonato alle Brigate Rosse

Dopo il caos in consiglio comunale a Genova con le accuse: “Vi appendiamo a testa in giù”, anche nell’aula del Municipio 1 di Milano si sentono cose indicibili, questa volta all’indirizzo di Charlie Kirk, l’attivista di destro americano, ucciso da un hater durante un evento nello Utah.

Come sottolineato dal quotidiano Il Giornale così come anche dall’europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, il protagonista di questo siparietto è stato il presidente del consiglio del municipio 1, che ha negato un minuto di silenzio per Charlie Kirk, così come richiesto da Lorenzo La Russa, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio. Nel rifiutare la proposta ha tirato in ballo le Brigate Rosse, precisamente che Kirk e le BR sono uguali. A parlare è precisamente Lorenzo Leopoldo Sitia, esponente del Partito Democratico, che ha appunto rimandato al mittente la proposta di commemorare il 31enne americano, spiegando che “Sarebbe come fare un minuto di silenzio per le Brigate Rossi”.

CHARLIE KIRK COME LE BR, COSA E’ SUCCESSO A MILANO

Dichiarazioni che non sono passate inosservate, fa notare Il Giornale, con i toni che iniziano ad alzarsi e con Sitia che replica “Le BR non erano tutti assassini, c’è chi uccideva c’era chi sparava e c’era chi diceva sciocchezze”, ma tali parole non hanno placato gli animi, anzi, li hanno ulteriormente aizzati con La Russa che ha replicato rivolgendosi al consiglio comunale.

“Avete sentito? Ha paragonato Charlie Kirk alle Brigate Rosse”, ricordando come il ragazzo fosse stato ucciso per odio politico con un proiettile sparato dal 22enne Tyler Robertson, che sullo stesso aveva scritto Bella Ciao: “E’ stato paragonato ai terroristi – ha aggiunto il capogruppo di FdI – a degli assassini”.

CHARLIE KIRK COME LE BR, IL COMMENTO DI SILVIA SARDONE

La Russa ha quindi sfruttato il suo intervento per ricordare quanto fatto di buono in vita dall’attivista a stelle e strisce, strenuo sostenitore del presidente americano Donald Trump. “Sconcertante nel municipio 1 a Milano – è il commento della sopracitata Silvia Sardone, attraverso il suo profilo Instagram dove ha anche pubblicato il video di quanto avvenuto, che trovate qui sottop – il presidente del pd: “Non immaginatevi che facciamo il minuto di silenzio per Kirk. Sarebbe come chiedermi di fare un minuto di silenzio per i ragazzi delle Brigate rosse”. Pazzesco!”.

Duro anche il commento social dello stesso La Russa secondo cui non è stata rispettata la morte di un ragazzo che faceva politica in maniera democratica e proferiva idee diverse, non condannando così “senza se e senza ma la violenza”. L’omicidio di Charlie Kirk continua quindi a far discutere e non va dimenticato che oltre oceano, due giorni prima del fatto increscioso, un sito di femministe scrisse un articolo in cui si sottolineava la richiesta di una sorra di “fattura” da parte delle streghe per andare a colpire proprio l’attivista di destra.