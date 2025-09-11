Il 31enne attivista di destra Charlie Kirk, è stato ucciso da un cecchino durante un evento presso l'università Utah Valley: il video

Choc negli Stati Uniti dove Charlie Kirk, attivista politico conservatore e co-fondatore di Turning Point Usa, è stato ucciso durante un evento che si teneva nelle scorse ore presso l’università Utah Valley. Charlie Kirk è stato ammazzato a colpi di arma da fuoco e di fatto la scena è stata ripresa dagli smartphone dei presenti, come potete notare dal video che trovate qui sotto.

Il killer non è ancora stato individuato visto che le forze dell’ordine hanno fermato diversi possibili sospettati ma nessuno è risultato essere colui che ha premuto il grilletto. Come riferisce la Cnn, le indagini sono condotte dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah insieme all’FBI, e si ritiene che l’assassino abbia sparato solo una volta da un tetto vicino a dove Charlie Kirk stesse parlando, di conseguenza è probabile che a fare fuoco sia stato un cecchino con un attacco mirato. Come detto poc’anzi, le autorità hanno fermato alcune persone, precisamente due sospettati, che poi sono state successivamente rilasciate di conseguenza l’omicida dell’attivista politico non ha ancora un volto.

L’uccisione di Charlie Kirk è stata condannata in maniera bipartisan dalla politica a stelle e strisce, a cominciare dal presidente Donald Trump, che ha detto di essere addolorato e arrabbiato da questo omicidio, parlando in un video girato all’interno dello Studio Ovale. Il tycoon ha definito la vittima come un uomo che “ha ispirato milioni di persone” e tutti coloro che lo amavano si sono purtroppo uniti nel dolore e nello choc. Trump era molto legato a Kirk e alla sua famiglia, ed oltre ad essere un alleato politico era anche un amico personale: “Questo è un momento buio per l’America”, ha aggiunto il presidente in un video della lunghezza di circa 4 minuti, descrivendo poi l’attività politica dell’uomo come un “dibattito in buona fede”.

CHARLIE KIRK, TRUMP PREMETTE UNA MAGGIORE REPRESSIONE

Dopo la morte Charlie Kirk è diventato “un martire per la verità e la libertà”, ha concluso il tycoon, aggiungendo di pregare per la sua famiglia. Nel corso del filmato Donald Trump ha collegato la morte dell’attivista all’attentato di cui era stato vittima lo stesso a Butler, in Pnnesylvania, ma anche ad altri episodi simili, come quando nel 2017 il leader della maggioranza alla Camera, Steve Scalise, fu raggiunto a New York da alcuni spari.

Ma le cose cambieranno, ha fatto chiaramente capire Trump, pronto a reprimere la violenza politica, puntando però il dito contro coloro che “demonizzano chi non è d’accordo con le loro idee”. Trump ha quindi promesso ulteriori azioni, a cominciare dall’arrestare colui o coloro che hanno ucciso Charlie Kirk, ma anche la repressione di tutte le organizzazioni che finanziano e sostengono le violenze politiche. Nel mirino anche le persone che perseguitano i giudici, così come le forze dell’ordine e altre autorità.



CHARLIE KIRK, “CACCIA AL KILLER NON SARA’ FACILE MA…”

Secondo un analista della Cnn, John Miller, chi ha pianificato questo omicidio era una persona metodica, paziente e autosufficiente, di conseguenza l’assassinio potrebbe essere stato architettato da una sola persona. “Questo è il tipo di persona che ha pianificato di entrare in silenzio, cercare di essere invisibile, sparare, portare a termine la missione, portare con sé la pistola e lasciare poche prove, ed è per questo che penso che stiano avendo molte difficoltà a trovarlo”.

Si tratta del classico killer “invisibile” da film, che non lascia traccia e che svanisce nel nulla, di conseguenza non sarà semplice per le forze dell’ordine acciuffarlo. Il singolo colpo sparato dimostra che “la persona non è nuova alle sparatorie”, ha affermato ancora Miller, “Si tratta di qualcuno che sapeva esattamente cosa stesse facendo ed è probabilmente noto ad altri, e questo potrebbe giocare a vantaggio delle forze dell’ordine. Essendo uno con una lunga esperienza come tiratore, non si tratterà di un dilettante”. Charlie Kirk aveva solo 31 anni ed era considerato una sorta di futuro repubblicano, visto la sua grande influenza sui giovani di centrodestra degli Stati Uniti.