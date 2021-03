CHARLIE RISSO/ Il video del nuovo singolo “Nothing at all”

Si aggiunge un nuovo capitolo al viaggio di musica e parole nei meandri degli stati d’animo raccontati da Charlie Risso nel suo secondo album Tornado. Dopo aver affrontato l’oscurità di un sogno in Dark, il suo Tornado interiore, e dopo aver condiviso sulle note di We’re Even lo struggimento per un amore in crisi, esce oggi martedì 30 marzo il video del nuovo singolo Nothing At All.

Caparezza, Exuvia nuovo singolo che anticipa l'album/ "Il percorso di un fuggiasco.."

Girato in Super 8 e diretto da Marco Pellegrino, il video è un racconto analogico che ripercorre i ricordi di un viaggio romantico e incantato, sospeso tra realtà e sogno. Un parco giochi, una spiaggia e una banchina sospesa sul mare, sono i luoghi dove il sogno rivive e le emozioni si scontrano.

Ascoltando Nothing At All si è subito pervasi da una sensazione malinconica e agrodolce. Le sonorità del brano sospese e cadenzate dall’ingresso di un tremolo di chitarra suonata dalla stessa Charlie, in bilico fra sogno e incubo, ricordano alcune canzoni della colonna sonora di Twin Peaks come No Stars di Rebekah del Rio e alcuni brani dell’artista americana Julee Cruise.

Lil Nas X, video ‘satanista’ e scarpe col sangue/ Una ‘baracconata’ anti-omofobia

“We used to play that stupid game, that you never liked and I never won again”: attraverso la sua voce suadente – un po’ Lana Del Rey, un po’ Beth Gibbons – Charlie quasi sussurra la propria rassegnazione a un rapporto ormai logoro, quando non ci sono più scambi appassionati, “I feel nothing at all, nothing at all, nothing at all” e la relazione diviene solo una comfort zone per entrambi.

Attiva fra la sua città natale Genova, Milano e Londra, Charlie Risso è un’artista cosmopolita che è riuscita a ricamarsi addosso un sound ammaliante e malinconico dove folk, alternative rock e pop si compenetrano senza sforzi e senza inganni. Perfettamente bilingue, l’inglese nelle sue canzoni conferisce al progetto un respiro internazionale, permettendo a Charlie di poter annullare qualsivoglia confine geografico o limite musicale e di rendere riduttiva la stessa definizione di ‘cantautrice’.

OXFORD CONTRO GLI SPARTITI/ Quando la correttezza politica genera violenza e inganno

Ruins of memories è il suo disco d’esordio pubblicato nel 2016. L’1 dicembre 2020 esce il secondo album Tornado, prodotto da Mattia Cominotto (Meganoidi, Tre Allegri Ragazzi Morti) e Tristan Martinelli per la label Incadenza. Da gennaio 2021 fa parte del roster dell’agenzia di booking Solidbond agency.



© RIPRODUZIONE RISERVATA