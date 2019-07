Charlie’s Angels – Più che mai/ Su Rai 4 il film con Cameron Diaz (oggi, 10 luglio)

Il film Charlie’s Angels – Più che mai andrà in onda su Rai 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 10 luglio, alle ore 21.15. La commedia d’azione del 2003 è stata diretta da McG (Terminator salvation, Una spia non basta, Three days to kill) e interpretato da Drew Barrymore (50 volte il primo bacio, Mai stata baciata, ET l’extraterrestre), Lucy Liu (Kill Bill volume 1, Slevin – Patto criminale, la serie tv Elementary), Cameron Diaz (The mask – Da zero a mito, Bad teacher – una cattiva maestra, Tutti pazzi per Mary) e Demi Moore (Ghost – Fantasma, Proposta indecente, Soldato Jane). Questo film è il sequel di “Charlie’s Angels“, diretto nel 2000 dallo stesso regista ed interpretato dallo stesso cast di protagonisti, a sua volta tratto da una popolare serie tv degli anni ’70.

Charlie’s Angels – Più che mai, la trama del film

Due anelli speciali contengono informazioni criptate, fra cui tutti i dati del programma di protezione testimoni dell’FBI. Quando i due anelli vengono rubati, alle Charlie’s Angels viene affidato il compito di recuperarli nel più breve tempo possibile. Alex (Lucy Liu), Dylan (Drew Barrymore) e Natalie (Cameron Diaz) si trovano in un monastero in Mongolia, per liberare il capo dell’U.S. Marshall Ray Carter (Robert Patrick), che possiede uno dei due anelli. Nel frattempo però William Rose Bayley (Bruce Willis), custode del secondo manufatto, viene ucciso e il suo anello rubato. Ora la misteriosa organizzazione terroristica possiede tutti i dati relativi al programma di protezione testimoni, e comincia a metterli all’asta fra le principali famiglie mafiose americane. Gli Angeli cominciano a indagare, e ben presto scoprono che ad avere coordinato il furto degli anelli è Madison Lee (Demi Moore), un ex Angelo di Charlie passato dalla parte dei cattivi.

