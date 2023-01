Charlize Theron, C’è posta per te/ “C’è una cosa di mamma che non ho mai dimenticato”

Charlize Theron sbarca in Italia per C’è Posta per Te, l’attrice ospite nel salotto di Maria De Filippi

C’è anche Charlize Theron tra gli ospiti della prima puntata dell’anno di C’è Posta per te. Il programma di Maria De Filippi riparte col botto, assicurandosi la presenza di una delle attrici più affermate del pianeta. La quarantasettenne sudafricana e americana è pronta a raccontarsi nel salotto di Maria De Filippi, dove porterà il suo prezioso contributo, probabilmente per favorire una rappacificazione. “Uno dei primi ricordi di bambina mi vede in auto, mia madre al volante, mentre accompagniamo i suoi dipendenti in ospedale”, così non molto tempo fa Charlize Theron si era raccontata in un’intervista ad Amica, a proposito del rapporto con la madre, a cui riconosce un’empatia straordinaria.

Sono molti i ricordi che Charlize Theron conserva con cura dal suo passato e che non fatica a condividere. “Ricordo che l’Aids stava diffondendosi velocemente in Sudafrica. Non ho mai dimenticato l’empatia e l’attenzione con cui mia madre trattava quelle persone. Quando se n’è presentata l’occasione, ho capito che era arrivato il mio turno di incoraggiare il cambiamento”, le parole dell’attrice, ha confessato l’attrice vincitrice di ben tre premi Oscar (2004, 2006 e 2020), reduce da Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dove interpreta Clea, la nipote di Dormammu.

Charlize Theron, una carriera ricca di interpretazioni indimenticabili e quell’aneddoto su Mad Max: “Sul set si gelava e poi…”

Una carriera eccezionale, quella di Charlize Theron, caratterizzata da brillanti successi e capolavori indimenticabili. L’attrice sudafricana e americana, ad esempio, ricorda coinvolta, il “clima rigido” che aleggiava sul set di Mad Max: Fury Road, un film uscito nelle sale nel 2015, ancora oggi considerato uno dei migliori film con Charlize Theron, che interpreta Furiosa. “Sul set faceva freddo, molto freddo. Sembrava facesse caldo, ma in realtà si gelava. Abbiamo avuto anche molti casi di ipotermia tra le giovani ragazze perché indossavano soltanto delle bende. Io stavo congelando solo perché quando non hai i capelli in testa, ti dimentichi che sono un sistema di rilascio del calore. Faceva davvero freddo“, ha raccontato Charlize ai microfoni di Smartless. Questa sera, sabato 7 gennaio, le tematiche affrontate a C’è Posta per Te saranno decisamente differenti, ma non per questo meno emozionanti.

