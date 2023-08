Charlize Theron: “Mi chiedono cos’ho fatto al mio viso, sto solo invecchiando!”/ La risposta alle critiche

Charlize Theron replica a chi la accusa di aver fatto qualcosa al viso

Charlize Theron ha appena compiuto 48 anni e resta sempre bellissima. Secondo i malpensanti hanno però sottolineato come la sua avvenenza non sia più quella dei bei tempi tanto da ipotizzare alcuni interventi estetici riusciti male.

L’attrice, in un’intervista alla rivista «Allure» e riportata dal portale Vanity fair, ha spiegato semplicemente: “La mia faccia sta cambiando e adoro il fatto che stia non solo cambiando ma invecchiando. Le persone pensano sia ricorsa alla chirurgia e mi chiedono ‘Che ha fatto in faccia?’. Inevitabilmente rispondo con un ‘Cretino, sto solo invecchiando’. Non significa che ho avuto un intervento mal riuscito di chirurgia. Questo è quello che succede quando avanza l’età”.

Nunzia De Girolamo, come sta dopo il malore in tv?/ “Sono una pasticciona, ho mangiato troppo”

Charlize Theron non ha paura del tempo che passa: “Servirebbe una maggiore empatia”

Parlando del suo rapporto con la bellezza, l’ex modella ha inoltre aggiunto di essere molto infastidita dal fatto che siano soprattutto le donne a ricevere giudizi riguardo l’aspetto, anche quando si tratta di parlare dell’argomento invecchiamento. Queste le sue parole: “Ho sempre detestato il doppio metro di valutazione: se a invecchiare è un uomo lo si paragona al vino maturo, nel caso della donna si dice che sia diventata un fiore reciso”.

Adele compra la villa di Sylvester Stallone ma non può toccare la statua di Rocky/ Spunta la clausola

Charlize Theron ha infine spiegato: “Inoltre non amo il concetto per cui ci viene detto di combattere l’invecchiamento, invece no. Le donne vogliono invecchiare nel modo che fa star loro bene. Ci servirebbe una maggiore empatia, soprattutto perché poi non sai cos’hanno passato nel loro viaggio. Il mio, quello che mi porta a guardare la mia faccia gigante sui cartelloni oggi è diventato quasi divertente”.

LEGGI ANCHE:

Justine Mattera: "Io al Grande Fratello? Sarei terrorizzata dalla noia"/ "Non ho nulla contro il trash ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA