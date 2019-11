Charlotte Caniggia, figlia Claudio/ “Le sue nozze? Una farsa!” (Live Non è la D’Urso)

Anche Charlotte Caniggia ha commentato la notizia del matrimonio tra il padre Claudio Paul e Sofia Bonelli. La figlia dell’ex giocatore ha dichiarato che non crede in questa relazione: «È una farsa. Nessuno può crederci, né ci crede». Alla rivista Caras ha spiegato di aver appreso delle nozze celebrate con un rituale sciamanico a Tulum attraverso Internet. «Vorrei che me lo dicesse, ma è tutto molto segreto, lo so. Non mi ha detto niente, è strano», ha aggiunto la giovane, che oggi potrebbe tornare sulla vicenda nello studio di “Live Non è la D’Urso”. La conduttrice Barbara D’Urso si è infatti occupata delle complesse vicissitudini familiari. Comunque la figlia di Claudio Paul Caniggia ha spiegato che non andrà alle eventuali nozze ufficiali. «Non credo sia una cosa buona. Sono rimasta delusa. Non sto dalla parte di nessuno, ma quello che fa mio padre». La vicenda ha scosso Charlotte Caniggia, che ritiene si tratti una questione molto brutta.

CHARLOTTE CANIGGIA, FIGLIA CLAUDIO: “LE SUE NOZZE? UNA FARSA!”

Charlotte Caniggia in Argentina ha spiegato che suo padre «ha il diritto di ricostruirsi la sua vita sentimentale, come tutti gli altri», ma ritiene che abbia sbagliato il modo. Non ha apprezzato che abbia cercato «tanta visibilità», ma ha assicurato che vuole cercare di stare bene e di mostrarsi così anche se la situazione è tutt’altro che semplice. In Argentina però la giovane sta facendo parlare di sé per una presunta relazione con un giocatore di calcio. Pare che abbia conosciuto Nicolás Peraggini, giocatore dell’Almirante Brown, e che siano usciti per un drink, ma Charlotte Caniggia ha smentito tutto. «Chi? Non conosco nessun Nicolas e non esco con nessun altro quando sono fidanzata. Quando sono single sì, ma non ora». Impegnata con la versione argentina di Ballando con le Stelle, programma con cui sta riscuotendo un buon successo, Charlotte Caniggia potrebbe essere ospite oggi di “Live Non è la D’Urso” per parlare del padre.

