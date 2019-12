Charlotte Caniggia “Sofia Bonelli incinta? Schifo”/ “Mio padre Claudio? Sono giù…”

Charlotte Caniggia commenta con dura amarezza l’eventualità che Sofia Bonelli sia incinta del padre Claudio. La giovane ai microfoni di paparazzi.com.ar si è detta incredula riguardo la possibilità che il padre possa avere un altro figlio. «L’argomento mi fa schifo. Non ho idea, non so se sia vero, se sia una voce o una bugia. Non ho parlato con mio padre, non lo so». La vicenda comunque addolora Charlotte Caniggia. La storia d’amore tra suo padre Claudio, ex giocatore dell’Atalanta, e Sofia Bonelli infatti l’ha sconvolta. «L’intera questione mi fa star male, preferisco non guardare a quello che fa mio padre. Ci sono cose che vorrei dire ma non le dirò. Me le tengo e basta. Mio padre nega sempre tutto, ma non voglio commentare». La figlia di Claudio Caniggia non ha idea neppure di come reagirebbe di fronte ad una conferma della nuova paternità. «Nel caso in cui diventasse realtà, non so cosa farei. Nessuna idea, non lo so, non posso rispondere a qualcosa che non so». Questa notizia di sicuro non le piace affatto. «Non è una cosa carina. Sono un po’ giù, ma tutto passa, immagino».

CHARLOTTE CANIGGIA “SOFIA BONELLI INCINTA? CHE SCHIFO”

Consapevole di doversi mostrare sempre sorridente in pubblico, Charlotte Caniggia soffre privatamente per il momento difficile della sua famiglia. La giovane non ne parla col fratello Alex: preferisce non sfiorare neppure l’argomento, sapendo quanto stanno male nel vedere i loro genitori separati. «La verità è che questo argomento mi fa schifo e non ho voglia di parlare, né di dire nulla su questo argomento. Mi tengo tutto», ha aggiunto a paparazzi.com.ar. Invece nei mesi scorsi alla rivista Caras si era espressa altrettanto amaramente sull’aspra diatriba tra i suoi genitori. «Parlo con entrambi ed è una situazione triste, ma non ho intenzione di dire nulla. Mi piacerebbe che stessero di nuovo insieme, ma oggi non lo vedo possibile». Ora le cose però stanno sempre peggio per i figli di Claudio Caniggia e l’ex moglie Marianna Nannis. Ora lui potrebbe diventare di nuovo padre grazie alla compagna Sofia Bonelli.

