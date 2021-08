Charlotte Casiraghi/ Figlia Carolina di Monaco non è principessa: ecco perché

Charlotte Casiraghi, figlia secondogenita di Carolina di Monaco, compie quest’oggi 35 anni (è nata il 3 agosto 1986). Un compleanno che trascorrerà circondata dall’amore del marito Dimitri Rassam, sposato nel 2019 a Monaco, e dei figli Raphael (7 anni, nato dalla sua relazione amorosa con Gad Elmaleh) e Balthazar (3 anni). Sempre più simile alla sua mamma principessa, non sono state rare in passato le sue apparizioni davanti agli obiettivi dei fotografi, ma, in linea di massima, ha sempre cercato di tenere un basso profilo.

Peraltro, non tutti lo sanno, la giovane Charlotte non ha titoli nobiliari, in quanto è undicesima in linea di successione al trono, dunque non le compete l’appellativo di principessa. A livello sentimentale, il suo cuore è stato più volte rapito: si va da Lamberto Sanfelice, regista italiano, all’attore Gad Elmaleh sopra menzionato, sino alla storia con il gallerista britannico Alex Dellal. Oggi, invece, vive un momento di stabilità con il suo Dimitri, produttore cinematografico figlio di Carole Bouquet e a sua volta già padre di una bambina di otto anni, di nome Darya. Recentemente, i due sono stati ospiti al party di Chanel in occasione del Festival di Cannes 2021.

CHARLOTTE CASIRAGHI, I 35 ANNI DELLA FIGLIA DI CAROLINA DI MONACO

Come accennavamo in precedenza, Charlotte Casiraghi ha sposato Dimitri con doppia cerimonia, civile e religiosa, nell’estate 2019. Il loro matrimonio si è tenuto nel Principato, con una cerimonia da favola e un ricevimento a dir poco sfarzoso. Oggi, la coppia vive in un’abitazione immersa nel verde a Barbizon, nei pressi di Parigi, dove il consorte di Charlotte lavora. Probabilmente è in questa dimora che sarà celebrato il compleanno della neo35enne

Altro aspetto poco noto, sono le passioni della figlia di Carolina di Monaco, laureata in Filosofia alla Sorbona dopo avere frequentato con profitto il liceo classico: ama cavalcare, ascoltare la musica e studiare e leggere saggi filosofici.

