Charlotte Casiraghi “fragile e vulnerabile”/ “La filosofia è stata un aiuto”

Charlotte Casiraghi è la prima protagonista della intervista di copertina a Le parole della settimana, il programma dedicato a storie di vita quotidiana e straordinaria condotto in prima serata da Massimo Gramellini su Rai3. A rivelarlo è lo stesso giornalista e autore che dalle pagine del Corriere ha rivelato: “La prima intervista di copertina sarà a Charlotte Casiraghi. Lo spunto di partenza sarà il libro che ha scritto con Robert Maggiori, Arcipelago delle passioni. Sarà l’occasione per parlare di sentimenti: amore, gelosia, invidia… È un personaggio che conosciamo poco, l’abbiamo vista su milioni di copertine di giornali, ma non è mai stata ospite in una tv italiana. Nelle interviste che faccio cerco sempre di far emergere il lato intimo delle persone, le polemiche e le cattiverie le lascio ad altri”.

Charlotte Casiraghi, nuovo look alla Parigi Fashion Week

La figlia di Carolina di Monaco torna così nel nostro Paese dopo aver catalizzato l’attenzione mediatica durante la Parigi Fashion Week dove ha sfoggiato un nuovo e sorprendente look. Charlotte Casiraghi, infatti, si è presentata alla settimana della moda parigina con una frangetta sbarazzina; un cambio look che per i ben informati la fa somigliare sempre di più alla mamma Caroline di Monaco! La frangetta di Charlotte è stata una delle cose più commentate della PFW insieme alla smentita di una possibile nuova gravidanza, visto che la monegasca ha mostrato un corpo magrissimo e un viso scavato che non lasciano affatto immaginare possa essere in attesa del terzo figlio!

Charlotte Casiraghi: “Scrivere è un modo per invocare gli assenti”

La secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi recentemente ha anche pubblicato un libro dal titolo “Archipiélago de pasiones” che ha presentato in Spagna con un’intervista al quotidiano El Pais a cui ha rivelato alcuni particolari sulla sua vita privata. “Fin da bambina mi interessavano la letteratura, la poesia e, in seguito, il pensiero. Quando andavo in campeggio ho preso un quaderno per scrivere i miei pensieri” ha raccontato Charlotte Casiraghi confessando come la filosofia sia stata importantissima nella sua vita. “La filosofia è stata un aiuto di fronte all’intensità della vita. La consapevolezza di essere vulnerabile mi ha portato in questo modo” ha dichiarato Charlotte che ha deciso di scrivere un libro per un semplice motivo: “scrivere è un modo per invocare gli assenti” riferendosi al padre scomparso il 3 ottobre 1990 a causa di un incidente durante i campionati del mondo offshore a Montecarlo.



