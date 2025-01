E’ passato effettivamente tanto tempo dalle sue prime apparizioni in qualità di talentuoso ballerino tra Buona Domenica e C’è posta per te; lì abbiamo conosciuto il talento di Kledi Kadiu che anche grazie alla tv è stato ‘adottato’ dal nostro Paese ed è proprio qui che ha costruito non solo le basi solide del grande successo ma anche il pilastro fondamentale della vita di chiunque, la famiglia. Da dieci anni vive infatti la bellezza dell’amore al fianco di Charlotte Lazzari, sua moglie e madre di due splendidi figli: Lea e Gabriel.

Ma com’è nato l’amore tra Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari? Forse la passione in comune è stata galeotta dato che anche lei vanta un discreto passato nel mondo della danza. Classe 1992, ha conseguito il diploma presso il Teatro alla Scala di Milano per poi affermarsi attualmente come insegnante di Yoga. Ma tornando al primo sguardo, alla prima scintilla, bisogna riavvolgere il nastro ad una cena del 2015. Ad oggi sono dunque 10 anni di unione, impreziositi dal matrimonio celebrato nel 2018 e soprattutto dalla nascita di ben due figli: Lea e Gabriel.

Kledi Kadiu e le parole al miele per la moglie Charlotte Lazzari: “Dirige tutto lei…”

Inutile sottolineare quanto la differenza d’età non sia mai stata un problema per entrambi; tra Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari ci sono 18 anni di differenza che, in virtù dell’amore, risultano essere unicamente un numero privo di limitazioni reali. Lo dimostrano le parole al miele che spesso il ballerino e coreografo ha pronunciato parlando proprio della sua dolce metà: “E’ il vero pilastro della famiglia, dirige tutto lei”, raccontava a Verissimo Kledi Kadiu nel descrivere l’essenza di sua moglie Charlotte Lazzari anche nel suo ruolo di mamma: “Già questa parola significa tanto”.