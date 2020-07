Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu/ “Mi ha dato sicurezza, ne avevo bisogno”

Nel corso della puntata di mercoledì 15 luglio 2020 di “C’è tempo per…”, trasmissione mattutina di Rai Uno condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi, è intervenuta Charlotte Lazzari, moglie del ballerino albanese Kledi Kadiu. A proposito della loro vita di coppia, la bionda ventottenne (compirà ventinove anni a dicembre) ha dichiarato: “Lui è molto più determinato di me e io avevo bisogno di qualcuno come lui, che mi infondesse sicurezza. Nel ballo, se non sei determinato, non hai successo”. Poi, il racconto di come si sono conosciuti: “La prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Sai che tu sei nata nell’anno in cui io sono sbarcato in Italia?‘. Ci siamo conosciuti a una cena tra amici ballerini in comune e io ho davvero visto la scintilla nei suoi occhi. Io mi ero appena licenziata dal mio lavoro di ballerina in Germania e a fine anno sarei partito per un viaggio sola andata nel sud-est asiatico, in quanto avevo voglia di cambiare la mia vita. Poi però non sono mai salita sull’aereo, perché ho conosciuto Kledi a ottobre”. Un amore da cui è nata la piccola Léa, quattro anni e mezzo, che nella sua quotidianità pratica yoga e si rilassa insieme alla mamma.

