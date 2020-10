Charlotte Lazzari, moglie Kledi Kladiu/ Da Amici al matrimonio: amore a prima vista

Kledi Kladiu sarà ospite questa sera della puntata di “S’è fatta notte”, programma di Rai Uno, e con grande probabilità parlerà anche della moglie Charlotte Lazzari. Il 46enne danzatore originario dell’Albania è sposato con una donna ben più giovane di lui, in quanto la sua Charlotte è nata nel 1992. Per metà italiana (il padre) e metà francese (la madre), la 28enne nella vita insegna yoga e danza, e proprio in questi giorni è stata protagonista allo Yogafestival di Milano, kermesse che si è chiusa ufficialmente nella giornata di ieri. Così come il marito, Charlotte Lazzari ha un amore viscerale nei confronti del balletto e in generale dell’attività fisica; ha studiato presso la “Scuola balletto di Toscana”, nonché presso “l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower” e, infine, alla “Scuola di ballo – Accademia Teatro Alla Scala”, tre accademie prestigiose e riconosciutissime nel settore della danza.

CHARLOTTE LAZZARI, MOGLIE KLEDI KLADIU: LA NASCITA DI LEA E POI LE NOZZE

Charlotte Lazzari e Kledi Kladiu si incontrarono per la prima volta ad “Amici di Maria De Filippi”, il noto talent show di Canale 5 che ha fatto conoscere al grande pubblico proprio il ballerino albanese. Per loro fu un vero e proprio colpo di fulmine visto che i due andarono a convivere dopo pochi mesi, e nonostante la loro differenza di età fosse notevole (18 anni). “L’ho incontrata cinque mesi fa tramite amici comuni – aveva raccontato all’epoca lo stesso Kledi – e ci siamo subito capiti. Sento che è una storia importante, la vita a due mi piace. Ora sono molto felice”. Il passo successivo fu il matrimonio, e così che Charlotte Lazzari e il suo bel ballerino convolarono a nozze il 26 giugno del 2018. “Non riuscire a dormire per l’adrenalina – aveva scritto Kledi su Instagram in occasione del loro secondo anniversario di nozze, via Instagram – i brividi mentre camminavi verso di me. Eri bellissima!…”. Un amore a prima vista che continua ad andare a gonfie vele, alimentato anche dalla loro primogenita, la piccola Lea, nata nel 2016.



