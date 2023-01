Charlotte Siné, chi è l’ex fidanzata Charles Leclerc/ Addio a sorpresa: “Tre anni belli ma…”

CHI È CHARLOTTE SINE’, EX FIDANZATA DI CHARLES LECLERC

Chi è Charlotte Siné, l’ex fidanzata di Charles Leclerc, e cosa sappiamo della loro recente rottura? Questa sera il 25enne pilota monegasco della Scuderia Ferrari sarà eccezionalmente ospite, assieme a Luca Argentero, della nuova puntata stagionale di “C’è Posta per Te” e di una sorpresa organizzata nei confronti di qualche ignaro spettatore del people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E l’ospitata in tv della guida della Ferrari in Formula 1 sarà pure l’occasione per riaccendere i riflettori del gossip sulla sua vita privata e sentimentale, con Leclerc che da un po’ non fa più coppia fissa con la sua vecchia compagna. Ma cosa è successo?

Charles Leclerc/ Vacanze da brivido su Dolomiti, i fan della Ferrari: "Torna intero!"

Nata nel Principato di Monaco al pari del suo ex fidanzato, la 21enne Charlotte Siné era da qualche anno la compagna di Charles Leclerc: i fan della Ferrari, ma anche chi ama seguire le vicende di gossip nostrano nel mondo dello showbiz e dello sport, avevano imparato a conoscerla e apprezzarla. Charlotte, studentessa di Architettura in quel di Ginevra e pure apprezzata influencer (ha lavorato già con diversi importanti brand), era comunque già da prima del suo incontro col pilota della Ferrari una figura nota a Monte Carlo, dato che è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale della Societé des Bains de Mer, impresa storica che proprio nel Principato è molto attiva nel settore dell’entertainment. La loro storia d’amore era diventata di pubblico dominio nel 2019 e Charlotte, come altre dolci metà dei driver del circus, seguiva spesso il suo Charles in giro per il mondo.

Naomi Osaka è incinta: l'annuncio della tennista/ "Tornerò in campo nel 2024"

LECLERC, “CON CHARLOTTE E’ FINITA: RESTEREMO BUONI AMICI MA…”

Nonostante, come recita la canzone, su di loro non vi fosse nemmeno una nuvola, lo scorso dicembre è arrivata come un fulmine e ciel sereno la notizia che Charlotte Siné e Charles Leclerc si erano lasciati: a parlarne per prima, anticipando i siti specializzati di gossip, era stata la stessa ragazza utilizzando come oramai è un classico i propri canali social. “Io e Charles abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme e con un sacco di ricordi” ha scritto Charlotte su Instagram, aggiungendo anche che il pilota della Rossa resta per lei “una persona fantastica e gli auguro il meglio” e chiedendo tuttavia ai propri follower (e probabilmente pure ai media) di rispettare la loro decisione e la loro privacy sull’argomento.

Olivia e Sofia, chi sono figlie di Gianluca Vialli/ Nate dall'amore con White Cooper

Ovviamente, come era facile immaginare, in molti si sono chiesti quali siano stati i motivi che hanno portato Leclerc e la Siné a dirsi addio dopo tre anni in cui non vi erano stati alti e bassi e la loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, con tanto di vacanze assieme e come accennato sopra la studentessa a seguire il suo Charles in giro per i vari tracciati del circus. Ciò che pare certo è che la decisione di lasciarsi parrebbe condivisa da entrambi anche se il fatto che Leclerc abbia pubblicato un post molto simile per annunciare la fine della loro storia solleva qualche dubbio: ovviamente si è trattato di una scelta ben precisa e (giustamente) concordata per uniformare le loro dichiarazioni e forse cela anche la volontà di lasciarsi bene e di tenere per sé i (legittimi) motivi che hanno portato i due ragazzi a dirsi addio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA