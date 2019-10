Charlotte Siné, chi è nuova fidanzata Charles Leclerc/ Prime foto con la studentessa

Charles Leclerc volta pagina dopo la rottura con Giada Gianni. La nuova fidanzata è Charlotte Siné, monegasca come lui. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale in pubblico in occasione della sua festa di compleanno in discoteca, a Montecarlo. Il 22enne ha festeggiato con gli amici e il nuovo amore, qualche giorno dopo quello esatto della nascita. Il pilota della Ferrari si è lasciato andare ad abbracci teneri e gesti affettuosi con la studentessa di architettura. E lo ha fatto davanti a tutti e pure i fotografi ufficiali della discoteca MK Club, che ha pubblicato poi le immagini nelle Instagram Stories attraverso il suo account. Leclerc e la fidanzata Charlotte Siné si sono fatti immortalare insieme in diverse occasioni, tra cui la foto di rito con gli amici. E in questa il giovane pilota della Ferrari ha voluto molto vicina la fidanzata. Fermo e deciso il suo abbraccio. La telecamera ufficiale del locale ha poi ripreso il momento in cui Leclerc ha stretto a sé Charlotte con un abbraccio vigoroso.

CHARLOTTE SINÉ, CHI È NUOVA FIDANZATA DI CHARLES LECLERC

Charles Leclerc non nasconde più la sua storia d’amore con Charlotte Siné, ma vorrebbe comunque tenere la loro relazione il più possibile lontana da social e media. I due appaiono complici e vicini. Dunque l’ex Giada Gianni è ormai nel passato. E pensare che la giovane italiana, quando aveva annunciato la rottura con il pilota della Ferrari, aveva dichiarato che la storia d’amore era finita anche perché Leclerc voleva concentrarsi sulla sua carriera e sulla Ferrari. Ma si dice che tra un GP e l’altro sia cresciuto l’interesse per Charlotte, al punto tale che Charles ha deciso di lasciare la giovane napoletana. La vita sentimentale del 22enne monegasco è dunque movimentata. Ma chi è Charlotte Siné? Appartiene ad una famiglia facoltosa. È figlia infatti di Emmanuel Siné, direttore generale della Societé des bains de Mer, società fondata alla fine dell’Ottocento e che gestisce gran parte del settore intrattenimento del Principato. Lei studia architettura a Ginevra, è grande amante di viaggi, ma mantiene un low profile.

Visualizza questo post su Instagram @charles_leclerc & @charlottesiine in #Monaco Un post condiviso da Allie Sabo (@saboallie) in data: 19 Ott 2019 alle ore 7:37 PDT





