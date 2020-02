CHARLOTTE SINÉ, FIDANZATA CHARLES LECLERC/ Con lei dopo la rottura con Giada Gianni

Risalgono allo scorso autunno i primi rumor circa il fidanzamento di Charles Leclerc, 22enne monegasco pilota della Ferrari che ha saputo catalizzare l’attenzione dei media non solo per via dei suoi successi sulle piste di tutto il mondo. Oltre alla rossa, infatti, nel suo cuore c’è anche una mora: il suo nome è Charlotte Siné, e dall’anno scorso è a tutti gli effetti la nuova fiamma di Leclerc. La notizia è arrivata qualche mese fa, all’indomani della fine della sua relazione con la fidanzata storica Giada Gianni. Lui e la bionda napoletana si erano conosciuti a Montecarlo, dove Giada ha frequentato il liceo, peraltro lo stesso di Alberto II di Monaco. I due sembravano inseparabili, ma da un giorno all’altro tutto è cambiato. Dopo ben cinque anni insieme, infatti, il rapporto si è incrinato. “Charles mi ha lasciata, pensa solo alla Ferrari”, ha dichiarato la ragazza subito dopo il fatto. Fonte della notizia, il profilo Instagram di lei, dove la stessa Giada ha spiegato il perché della separazione.

Chi è Charlotte Siné, la nuova fidanzata di Charles Leclerc

Insomma, dietro all’allontanamento di Charles Leclerc da Giada Gianni c’è stata solo qualche incomprensione legata al fatto che – a suo dire – il fidanzato metteva al primo posto il lavoro e non lei. Stando all’indiscrezione fatta trapelare da Oggi, però, questa non sarebbe stata l’unica causa che avrebbe portato al loro addio. ‘Tutta colpa’ di Charlotte Siné, la 22enne di Monaco con cui sta attualmente. Figlia di Emmanuel Siné, direttore generale della Societé des bains de Mer (che gestisce buona parte del settore intrattenimento del Principato), Charlotte studia architettura a Ginevra. Secondo le malelingue, sarebbe stata proprio lei a far perdere la testa a Charles e a causare – almeno incidentalmente – la rottura con la sua storica fidanzata. Charles e Charlotte sono usciti allo scoperto in occasione della festa di compleanno in discoteca di lui, che il 19 ottobre scorso ha festeggiato 22 anni. I due sono stati immortalati insieme dai fotografi ufficiali del locale, l’Mk Club, sui cui profili social sono stati pubblicati gli scatti in questione.

