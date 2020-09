Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda/ Su Rai 3 il film con Gerard Butler

Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda sarà trasmesso da Rai 3 per il pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre, dalle ore 17:05. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 negli Stati in America dalla Fox 2000 Pictures in collaborazione con la Walden Media. La regia della pellicola è stata affidata a Curtis Hanson e Michael Apted, il soggetto è stato scritto da Jim Meenaghan e Brandon Hooper mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Chad Fischer. Nel cast figurano tra gli altri Gerard Butler, Jonny Weston, Elisabeth Shue, Abigail Spencer, Leven Rambin, Greg Long e Peter Mel.

Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda, la trama del film

Leggiamo la trama di Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda. Negli Stati Uniti d’America vive un giovane surfista il quale è da sempre ossessionato dalla possibilità di diventare il più grande atleta di questo sport. La sua ossessione lo ha portato ad avere un atteggiamento estremamente oculato e di grande preparazione, per riuscire a rintracciare quella che viene definita come la più grande onda presente sulla terra e conosciuta con il nome di Mavericks.

Il giovane surfista, sfruttando alcuni studi climatici e soprattutto valutando con attenzione i dati statistici relativi alle coste californiane, scopre che questa grande onda dovrebbe transitare a pochi chilometri da quella che è la sua attuale abitazione.

Questa per lui rappresenta un’opzione ed un’opportunità assolutamente da non lasciarsi scappare, tant’è che inizia a prepararsi in maniera ottimale per affrontare al meglio l’onda e quindi diventare una sorta di leggenda del mondo del surf.

Per riuscire a cavalcare questa maestosa onda, decide anche di rivolgersi ad un suo caro amico il quale è a sua volta una leggenda del surf. Chiede consiglio a lui per scoprire tutti i segreti e le tecniche necessarie per poter restare sulla cresta dell’onda nonostante questa possa presentare una violenza ed una grandezza straordinaria.

La leggenda del surf inizia, quindi, a dare al proprio giovane apprendista delle nozioni importanti e soprattutto gli permette di entrare in possesso di una tecnica che lui non conosceva e che sembra essere appositamente pensata per le sue caratteristiche fisiche. L’addestramento sarà particolarmente duro, il che permetterà ai due di trascorrere tantissimo tempo insieme e di instaurare un bellissimo rapporto, di grande rispetto ed amicizia. Questo segnerà per sempre la vita del giovane surfista e soprattutto gli permetterà di affrontare al meglio tutte le sfide della propria esistenza, compresa quella di cavalcare la più grande onda della Terra.

