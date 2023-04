Chat GPT è intelligente/ Un ricercatore ha definito “super” la versione 4

Dare una risposta precisa a chi si chiede se Chat GPT è intelligente, non è possibile. OpenAI stessa, è la prima a pensare che bisogna lavorare ancora molto duramente prima di poter paragonare l’intelligenza artificiale a quella umana.

Possibilmente è un risultato che nonostante gli sforzi, non si avvererà mai, ma il noto ricercatore Sébastien Bubeck, crede che la nuova versione GPT 4 abbia del potenziale in più. Per poter valutare bene un’intelligenza artificiale, occorre osservare i suoi comportamenti, ed è quello che Bubeck ha fatto.

Chat GPT è intelligente? Per Bubeck, “è straordinaria”

Chat GPT è sicuramente intelligente, ma non abbastanza da poter essere paragonata all’intelletto umano. Nonostante ciò, negli ultimi periodi si stanno creando diversi dibattiti, tra chi pensa che sia una rivoluzione degna di nota, e chi invece la reputa pericolosa e troppo rischiosa.

Affinché Sébastien Bubeck avesse potuto dimostrare la sua tesi riguardo alle potenzialità di GPT 4 e della sua super intelligenza, il ricercatore una notte decise di mettersi davanti al computer, e chiedere alla nuova versione di Chat GPT, di disegnare un unicorno tramite il linguaggio di programmazione – poco conosciuto – TikZ.

TikZ è un software informatico, che permette di creare dei diagrammi scientifici tramite un codice di programmazione. Così, Bubeck, per dimostrare la sua tesi riguardo a Chat GPT, ha chiesto all’AI di OpenAI, di disegnare un unicorno.

Il risultato per il ricercatore è stato strabiliante, dato che Chat GPT ha dato il codice che poi Bubeck ha dato “in pasto” a TikZ. Potrebbe sembrare banale, ma dietro questo risultato c’è molto di più: per creare un linguaggio di programmazione basato sul semplice comando di testo, occorre una logica ben precisa.

Logica che il programma di intelligenza artificiale di OpenAI non solo ha saputo restituire in poco tempo, ma lo ha fatto anche discretamente, dato che il risultato sarebbe stato simile all’unicorno richiesto in partenza.











