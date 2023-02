Chatbot Bing/ I limiti dell’AI, Microsoft non li rimuoverà adesso: come sta andando?

Il Chatbot Bing di Microsoft, è basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, ovvero sul software che oramai tutti conoscono come ChatGPT. Ma anche l’AI non è esente da errori. Anzi, di recente proprio il programma della società di Redmond, è sotto critiche.

ChatGPT ha molti limiti, gli stessi – se non più ampliati – del Chatbot Bing di Microsoft. Ma a tutto c’è una spiegazione: l’azienda multinazionale americana, ha deciso di limitare le sessioni degli utenti, perché attualmente il progetto è in fase di sperimentazione, dunque una eccessiva quantità di domande, manderebbe in caos il programma.

ChatGPT: JPMorgan ne limita l'utilizzo/ Anche Amazon e Pechino spaventati dall'IA

Chatbot Bing di Microsoft: aumentano le sessioni simultanee

Il chatbot Bing di Microsoft, nasce con esigenze ben diverse dalla semplice “conversazione amichevole per intrattenere i visitatori“. L’obiettivo è quello di perfezionare il motore di ricerca attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Migliori casse bluetooth impermeabili/ 3 Modelli potenti e resistenti all'acqua

Sperimentazione che al momento, non è stato possibile portarla a termine in quanto molta gente ha cominciato ad usare il bot come un “amico virtuale”. Questo ha compromesso la sua funzionalità, divenendo molte volte, ripetitivo e pieno d’errori nelle risposte.

Per evitare ciò, Microsoft ha limitato le sessioni d’uso giornaliero del suo chatbot, portandole da 50 utenti iniziali alle attuali 60 (in futuro potrebbero diventare 100). Questo vuol dire, che più di 60 utenti simultanei, non possono interfacciarsi con il software di intelligenza artificiale.

Inoltre, è stata rimossa la personalità del Chatbot Bing, infatti se si fanno domande di carattere generale: “Come va?” ; “Come è andata la settimana?”, il programma risponderà così:

Call of Duty in vendita, Microsoft smentisce/ "Divisione compagnia non realistica"

“Mi dispiace ma preferisco non continuare questa conversazione. Sto ancora imparando, quindi apprezzo la tua comprensione e la tua pazienza”.

Stando a quanto appreso quotidianamente, abbiamo intuito che anche i chatbot hanno un’anima, che sarebbe meglio definirla come “personalità”. Nello specifico, si tratta di una parte del programma, che grazie alla sua intelligenza artificiale, sviluppa delle risposte provenienti dalla sua “mente”, ma che al momento sono bloccate. Vedremo se un giorno, tale limite verrà rimosso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA