Chatbot di Snapchat pubblica una Storia e smette di rispondere/ Utenti: “inquietante”

L’intelligenza artificiale di Snapchat sembra aver agito su sua iniziativa. Gli utenti di Snapchat hanno infatti riportato che il chatbot basato su intelligenza artificiale della popolare app di messaggistica, My AI, ha manifestato alcuni misteriosi problemi nella serata di martedì.

In particolare, il chatbot ha condiviso di propria iniziativa una Storia – un breve video, che si è rivelato essere un filmato di poca durata forse raffigurante un muro – sul proprio profilo e ha smesso di rispondere alle chat testuali. Un atteggiamento assunto dall’intelligenza artificiale in modo del tutto autonomo, quasi avesse preso una decisione da sola. Alcuni utenti hanno cercato di ironizzare: “nemmeno un robot ha tempo per me” lamenta qualcuno, come si legge sulla CNN, mentre qualcun altro ha affermato senza mezzi termini che “questa cosa è davvero strana e sinceramente inquietante”. Si sono rivelate false le speculazioni di chi pensava fosse una trovata di Snapchat per rendere il chatbot ancora più realistico: un portavoce della piattaforma ha infatti dichiarato pubblicamente che si è trattato di un malfunzionamento temporaneo. Nonostante ora l’intelligenza artificiale di Snapchat sia stata ripristinata e sia tornata a rispondere normalmente ai messaggi, l’alone di mistero è ancora ben lungi dal dissolversi.

Chatbot di Snapchat autonomo? Che cosa ha pubblicato l’intelligenza artificiale

Il chatbot My AI di Snapchat, basato sull’intelligenza artificiale, è stato progettato per rispondere ai messaggi degli utenti in modo naturale e amichevole, per esempio consigliando luoghi da visitare e filtri da utilizzare, oltre a rispondere agli Snap inviati dagli utenti. Almeno fino a martedì, quando per qualche tempo il chatbot ha interrotto le sue funzionalità, replicando agli utenti con una risposta predefinita: “Spiacente, ho riscontrato un problema tecnico“.

Il chatbot ha anche pubblicato in autonomia la sua prima e unica Storia, che presentava un’area piatta di colore beige con la parte superiore dello schermo in un altro tono chiaro. Alcuni utenti hanno creduto di vedere un muro e un soffitto, ma si tratta di speculazioni. Una situazione molto strana che non si è risolta immediatamente: “My AI” ha continuato a rispondere ai messaggi testuali di alcuni utenti con “Ehi, sono un po’ impegnato in questo momento. Possiamo parlare più tardi?“. Tuttavia, poco dopo, diversi utenti hanno segnalato che il chatbot My AI era nuovamente online e funzionante come al solito.

