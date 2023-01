ChatGPT cos’è?/ Il software di AI che scrive i testi in automatico: come funziona

In questi giorni si fa un gran parlare di ChatGPT. Si tratta di uno strumento che sta trovando applicazione in molteplici campi e il cui scopo è quello di produrre dei testi attraverso l’intelligenza artificiale. La sua particolarità sta nella capacità di utilizzare più lingue, ma anche nell’individuare più stili, come sottolinea giornalettismo.com, e anche nella lunghezza dei suoi contenuti, tutti elementi che fanno di ChatGPT un software molto interessante, soprattutto per chi lavora nel campo digitale. Il programma fa parte della famiglia di Generative Pre-Training 3, strumento di OpenAI che si basa sul deep learning, ovvero, apprendere dai modelli umani per migliorare gli stessi e arricchirli: in poche parole, il testo confezionato sembrerà scritto da un autore in carne ed ossa e non da una ‘macchina’.

“Sicuramente ChatGPT – aggiunge giornalettismo.com – è lo strumento di GPT-3 più avanzato che sia mai stato prodotto, superando in tutto e per tutto i precedenti strumenti di intelligenza artificiale in grado di realizzare testi”. In particolare il software si distingue per la lunghezza delle risposte fornite ma anche per la capacità di essere “centrate”, ovvero, aderenti alle domande proposte.

CHATGPT, COS’E?: ATTENZIONE AGLI ERRORI…

Come fare per utilizzare questo ChatGPT? Basterà inserire in una specie di barra di ricerca simile ad esempio a quella di Google, gli elementi che sono utili all’intelligenza artificiale per realizzare il testo richiesto, e in pochissimo tempo, da un minimo di 5-6 secondi ad un massimo di 20-30, a seconda della lunghezza desiderata nonché del numero di utenti presenti sulla piattaforma, verrà realizzato il contenuto richiesto: potrebbe trattarsi di una ricetta, ma anche di un articolo di giornale o di una porzione di codice.

Come detto sopra, essendo un prodotto deep learning, più conversazioni svilupperà con gli utenti e più ChatGPT affinerà la propria tecnica per produrre testi; inoltre si tratta di un software completamente gratuito e proprio per questo ha attirato l’interesse della massa. Attenzione però, ChatGPT non è avulso da errori, visto che molto spesso, incappa in alcuni strafalcioni grammaticali, di conseguenza è utile ad esempio per creare un testo non professionale. Inoltre, sarebbe più comodo da utilizzare come classico ChatBOT.

