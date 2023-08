ChatGPT down, app non funziona/ OpenAI, problemi e segnalazioni sui social

Problemi di funzionamento per ChatGPT di OpenAI, oggi 31 agosto 2023 nuovamente in down. Solo due giorni dopo l’ultimo offline, ecco un nuovo blocco del chatbot: il sito sembra caricarsi ma non dare la possibilità di svolgere alcune azioni, e sui social media sono arrivate tante segnalazioni che parlano di problemi nell’utilizzo della tecnologia. Solo poche ore fa, OpenAI ha presentato nuove importanti funzionalità per l’intelligenza artificiale: dunque, le due cose potrebbero essere correlate.

Non è ben chiaro come mai ChatGPT non funzioni: al momento l’azienda non ha dato spiegazioni. Come già sottolineato, però, solo poche ore fa OpenAI ha lanciato la versione Enterprise di ChatGPT, quella dedicata alle aziende. È una versione differente, più orientata al business: non è chiaro se vi sia un legame tra il down di oggi di ChatGPT e il queste novità presentate dall’impresa.

Problemi in ChatGPT

Il sito di ChatGPT sembra caricarsi ma risultano chiuse tutte le chat precedenti ed è impossibile aprirne di nuove o comunicare con l’AI. Tante le segnalazioni del problema sui social: la piattaforma non è solo inaccessibile da PC ma anche da smartphone. Infatti, l’applicazione si apre e la cronologia è visibile ma non si può entrare all’interno. L’app era da poco diventata disponibile non solo per i device iOS ma anche per gli Android: dunque, il disagio riguarda un gran numero di utenti. Il down di ChatGPT non è stato commentato da OpenAI: l’interfaccia sembra caricarsi ma l’app sembra inutilizzabile sia da PC che da smartphone. I down di oggi e dell’altro giorno potrebbero essere connessi tra loro e collegati ad aggiornamenti o al rilascio di nuove features: quelle dedicate alle app business delle quali abbiano già parlato. Sempre più persone, comunque, utilizzano l’intelligenza artificiale per produrre contenuti online: dunque, il malfunzionamento del chatbot crea non pochi disagi a chi li utilizza quotidianamente.

