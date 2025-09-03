Il modello di intelligenza artificiale ChatGpt non sembra funzionare al meglio nella giornata di oggi, 3 settembre 2025: ecco cosa sta accadendo

Chi utilizza ChatGpt avrà notato sicuramente dei problemi stamane. Il modello di intelligenza artificiale di OpenAi, da anni leader sul mercato, non sta funzionando come si deve, e sono state moltissime le segnalazioni sul sito DownDetector. Si parla di un picco di circa 1.200 alert attorno alle ore 9:30 di stamane, quando il problema sembrerebbe aver raggiunto il suo picco. Mentre vi scriviamo il problema sembrerebbe essere risolto ma in ogni caso gli utilizzatori di ChatGpt hanno vissuto attimi quasi di “terrore” non potendo utilizzare il loro fidato compagno di viaggio.

Secondo quanto si legge sui commenti di DownDetector, il principale problema che ha afflitto il modulo di IA riguardarebbe il prompt, e a riguardo un utente ha scritto: “Sembra essere un problema di UI, in quanto se mando un prompt e cambio velocemente schermata dalla chat alla schermata per crearne una nuova con un nuovo prompt mi arriva la notifica in alto a destra con le prime 3-4 parole della risposta, inutilizzabile ma sembra essere solo un problema di UI fortunatamente”.

CHATGPT DOWN, I COMMENTI DEGLI UTENTI

Un altro ha confermato: “Non vedo più le risposte ai miei prompt. Tutte le vecchie chat sono andate. Spero risolvano a breve e che non si sia perso tutto lo storico”, e ancora: “Stesso problema!!! riesco a vedere le risposte solo da cellulare ma non sul pc!!”.

Da OpenAi non è giunta alcuna comunicazione ufficiale di conseguenza non è certo che sia stato il prompt l’origine dei tutti mali, fatto sta che ad ora, come detto sopra, la situazione sembrerebbe essere risolta visto che ChatGpt – come abbiamo potuto appurare direttamente in redazione – è tornato al suo splendore.

