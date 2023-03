ChatGPT/ Il programma AI di OpenAI è più intelligente di Siri: come sostituirlo

Negli ultimi periodi, ChatGPT sembra esser diventato quasi un must. L’intelligenza artificiale è stata sviluppata da OpenAI, un’organizzazione informatica specializzata nello studio e ricerca di AI. Il successo del software, sarebbe dovuto alle risposte sorprendenti che è in grado di fornire agli utenti che lo utilizzano.

Uomini e donne: Alice Barisciani scorda Federico Nicotera?/ La svolta dopo la scelta

Inutile sottolineare che come tutti i device informatici, anche ChatGPT ha dei limiti. L’importante è riuscire a superarli e poter sfruttare al massimo la sua intelligenza artificiale basata sulla machine learning. Un esempio? Sostituire il software in questione con Siri. Ma come si potrebbe riuscire a fare?

Come sostituire ChatGPT con Siri: le istruzioni

Grazie a delle semplici istruzioni, è possibile sostituire ChatGPT con Siri. Per riuscirci non occorre essere un programmatore informatico, data la semplicità tramite degli shortcut già forniti e pre-impostati.

Antonella Fiordelisi, dichiarazione d'amore tra le lacrime per Donnamaria/ "Lui è..."

L’obiettivo è quello di realizzare un comando rapido, che faccia in modo di richiamare all’attenzione ChatGPT, generando un risultato simile a questo: “Ehi Siri, ChatGPT“. Ecco l’iter da seguire step by step in modo semplice e veloce (anche senza avere alcuna competenza di programmazione):

Andare sulla pagina apposita di OpenAI. Se non siete registrati, fatelo con qualche click (è semplice e gratis). Premere sull’icona posizionata in alto a destra (con 3 linee), scegliere l’icona che rappresenta il proprio avatar e poi far click su “View API keys”. Selezionare “Create new secret key” e poi copiare la chiave generata negli appunti dello smartphone.

Adesso che è stata ottenuta la chiave API di OpenAI, è possibile installare ChatGPT sull’iPhone. Per farlo occorre visitare la pagina di Github e scorrere giù fino a quando non appare “ChatGPT Siri 1.2”. A questo punto fare click su “English Version” (non vi preoccupate, funzionerà anche in italiano).

Madonna di Trevignano/ Morocutti: “Dubbi? Statua andrebbe chiusa in una teca”

A tal proposito, si aprirà una finestra che ci consentirà di premere il pulsante “Configura comando rapido“. Qui, andrà incollata la chiave che abbiamo copiato precedentemente. Fatto questo, l’ultimo step sarà quello di far click su “Aggiungi comando rapido“.

Nella lista dei comandi sarà possibile visualizzare ChatGPT, chiedendo da adesso in poi “Hei Siri, ChatGPT 1.2”. L’intelligenza artificiale sfrutterà il sistema di un assistente vocale come quello di Apple, restituendo un risultato e una performance migliore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA