ChatGPT, nuove funzioni per proteggere i dati degli utenti/ Ecco le novità

Arrivano importanti aggiornamenti su ChatGPT e soprattutto un iniziale passo in avanti verso il garante italiano della Privacy. Gli utenti della piattaforma di intelligenza artificiale ora hanno la possibilità di mantenere privata la cronologa della chat. L’annuncio è arrivato martedì da OpenAI: la nuova impostazione consente dunque di disabilitare la cronologia della chat e il contenuto condiviso con ChatGPT non verrebbe dunque utilizzato per migliorare il modello. Dopo trenta giorni di conservazione, verrebbero eliminate dal sistema.

In precedenza, l’unico modo per impedire la condivisione dei dati con il modello era rinunciare tramite un modulo collegato in uno degli articoli di OpenAI sulla sua politica sulla privacy. Ora è molto più semplice e accessibile disattivare la condivisione dei dati.

La novità di ChatGPT

L’aggiornamento sulle impostazioni della privacy arriva sulla scia di una recente violazione della privacy e dell’aumento di preoccupazioni etiche e normative su come i dati di ChatGPT sono protetti, evidenzia Mashable. La violazione ha esposto temporaneamente i dati personali e finanziari degli utenti ad altri utenti. Per questo motivo, l’Italia ha bandito ChatGPT per una protezione inadeguata dei dati degli utenti in base alle leggi europee del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Sulla stessa linea, è stata presentata una denuncia alla Federal Trade Commission (FTC) per aver violato le leggi sulla disinformazione. Da allora OpenAI ha promesso il suo impegno per la sicurezza e la protezione, affermando che “continuerà a migliorare le precauzioni di sicurezza man mano che i nostri sistemi di intelligenza artificiale si evolvono”. OpenAI ha anche annunciato lo sviluppo di un abbonamento ChatGPT Business, “per i professionisti che necessitano di un maggiore controllo sui propri dati e per le aziende che cercano di gestire i propri utenti finali”. Un abbonamento ChatGPT Business rientrerebbe nella politica di utilizzo dei dati API di OpenAI che non condivide il contenuto della chat con il suo modello. Questo sarà sicuramente un sollievo per le aziende preoccupate per i loro dipendenti che utilizzano ChatGPT dopo che i dipendenti Samsung hanno inavvertitamente condiviso il codice riservato con il chatbot. OpenAI afferma che l’abbonamento aziendale verrà lanciato nei prossimi mesi.

