ChatGPT può sostenere esami universitari?/ “Quasi 100% risposte corrette, ma…”

L’intelligenza artificiale di ChatGPT può aiutare gli studenti universitari a passare gli esami? È una questione che si sono posti gli accademici dell’Università di Bath, interpellati dalla BBC in merito a questo loro “esperimento”. James Fern ammette che “non ci aspettavamo certo che avrebbe funzionato così bene… si avvicinava al 100% di risposte corrette“. Tuttavia se messo alle prese con le domande più complesse, che richiedono agli studenti di pensare in modo critico, l’intelligenza artificiale mostra segni di fatica.

Valditara: “IA al posto dei prof? Sarebbe devastante”/ “Va maneggiata con cura”

In particolare, anche nelle domande più complesse, sebbene la risposta “a prima vista sembri molto buona, scritta in modo molto chiaro e con un linguaggio professionale”, a una seconda occhiata ci si accorge che ChatGPT ha la tendenza a “ripetere l’esatta formulazione della domanda nelle sue introduzioni e conclusioni, solo scritte in modo leggermente diverso“. E al momento di citare le fonti, semplicemente, le inventa. Alla BBC, James Fern spiega che “se non si è consapevoli di come funzionano i modelli linguistici di grandi dimensioni, è molto facile che si venga ingannati e che si pensi che si tratti di riferimenti autentici“. Insomma, l’intelligenza artificiale potrebbe davvero fare il “lavoro sporco” al posto degli studenti universitari?

Usa contro Meta e Facebook/ FTC: "Raccolta illegale dei dati dei minorenni"

ChatGPT e studenti universitari: “intelligenza artificiale può fornire informazioni sbagliate”

Nel Regno Unito, le università sono incoraggiate a spiegare agli studenti come e quando l’intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata e ad adattare i corsi, se necessario. Il dottor Chris Bonfield, a capo di un team che aiuta a progettare le valutazioni, afferma alla BBC che il “presupposto di base” è che gli studenti non dovrebbero usare ChatGPT durante quest’anno accademico. Tuttavia, riconosce che “per garantire che i nostri studenti siano dotati delle competenze necessarie per il futuro posto di lavoro, ma anche che le nostre lauree rimangano attuali, dovremo impegnarci“.

Top 10 Instagram, la classifica: comandano le donne/ Dopo Cr7 e Messi solo “rosa”

La professoressa Verena Rieser, scienziata informatica dell’Università Heriot-Watt che lavora nel campo dell’intelligenza artificiale da due decenni, afferma che i chatbot come ChatGPT “possono essere usati per generare disinformazione su una scala che è ovviamente molto preoccupante” quando si tratta di istruzione. E aggiunge: “al momento non sappiamo come impedire ai modelli di fornire informazioni sbagliate, tossiche o dettate dall’odio, e questo è un grosso problema“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA