ChatGPT su Windows 11/ Microsoft integra l’AI in modo semplice e rapido

ChatGPT arriva su Windows 11, tramite uno strumento di Microsoft che ai giorni d’oggi, è poco noto anche agli utilizzatori del sistema operativo di Redmond. L’utility in questione si chiama PowerToys, e permette di aumentare la produttività rendendo più semplice l’accesso ai programmi.

Ed è proprio su PowerToys che Microsoft vorrebbe integrare il chatbot basato su intelligenza artificiale. In questo modo gli utenti potrebbero accedere più facilmente, aumentando la loro produttività. Inoltre, gli esperti in programmazione hanno accesso all’open source, le cui novità saranno integrate e accessibili agli utenti dell’OS Windows.

Chat GPT su Windows 11: Microsoft sempre più avanti

ChatGPT arriva su Windows 11 ma anche sul 10. Un’integrazione capace di dimostrare quanto Microsoft si stia evolvendo con velocità, stando al passo dei trend tecnologici. Pochi giorni fa ad esempio, il colosso di Redmond avrebbe pensato ad integrare Bing Image Creator su Edge.

Il messaggio è chiaro: il gigante statunitense apprezza molto l’intelligenza artificiale, e lo dimostra con queste integrazioni che miglioreranno l’accessibilità agli utenti. Windows Latest ci fa sapere, che il programmatore indipendente Simone Franco, starebbe già lavorando con il gigante americano, per integrare ChatGPT sul sistema operativo.

La situazione più incredibile, è che se il test dovesse dare i suoi frutti, gli utenti potranno porre le domande direttamente tramite l’interfaccia di Windows 11 e 10. Insomma, tramite desktop si potrà ricorrere all’intelligenza artificiale, senza iscriversi ad account e possibilmente, risparmiando costi di abbonamenti.

Si tratta di una soluzione momentanea, dato che al momento non sappiamo effettivamente come avverranno le modifiche. Tuttavia, l’utente riceverà messaggi specifici, e basati sulla realizzazione di contenuti per fare interagire gli utenti in base alla loro domanda, anche – se fosse il caso – indirizzandolo in pagine web.

ChatGPT su Windows 11 si baserà ugualmente sul sistema di Bing AI, funzionando con molta probabilità, tramite PowerToys Run, l’utility di proprietà Microsoft.











