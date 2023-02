ChatGpt3/ “E’ piena d’errori”: parla Tatiana Tommasi, che lavora sul software

ChatGpt3 è il software di intelligenza artificiale più in voga del momento. Gli utilizzatori che hanno constatato il loro funzionamento sono molteplici, tra cui web agency, freelance, architetti e lavoratori di qualsiasi altro settore. Ma è davvero una rivoluzione tecnologica che ci deve stupire? Al momento, non proprio.

Elon Musk/ Twitter non ha pagato 14 mln di fatture: cause legali in corso

Tatiana Tommasi, che ricopre il ruolo di “Associate Professor Department of Control and Computer Engineering” (DAUIN), dell’Università di Torino, che lavora direttamente sul software ChatGpt3, ha rivelato che al momento si tratta di un “trend tecnologico che stupisce, ma non troppo“. Cos’altro serve per renderlo unico?

"Microchip nel corpo umano utile per diagnosi"/ Marrocco: "Così si saprà tutto…"

ChatGpt3: il parere di Tatiana Tommasi

Tatiana Tommasi, ha espresso il suo parere sul funzionamento del software ChatGpt3. Ecco in un’intervista ad Ansa, che cosa ha dichiarato:

«Gli strumenti di intelligenza artificiale hanno un potenziale enorme, ma sono in una fase sperimentale e vanno perfezionati, lo scopo sarà la personalizzazione. È importante siano democratici, alla portata di tutti e senza monopoli, e deve essere chiaro all’utente quando vengono usati.»

Abbiamo appurato in diverse occasioni, che i bot – rivelato da loro stessi – non possono prendere decisioni veicolanti, ecco perché dovrebbero esser realizzati “su misura”.

Instagram e Facebook, spunta blu a pagamento/ Abbonamento da 11.99 dollari al mese

Tommasi, aggiunge che:

“ChatGpt3 è una rete neurale profonda, comunicativa e conversazionale. Incamera una gigantesca quantità di dati e genera risposte e testi. È un modello che ha catturato una grande variabilità di informazioni e ha una grande potenzialità per scrivere un testo in linea col sentimento di chi sta interagendo. È un esperimento, un’apertura all’interattività che serve a rifinire lo strumento stesso“.

ChatGpt3 è ancora piena d’errori e inesattezze, a confermarlo è la stessa OpenAi, azienda costruttrice del software. La finalità del programma informatico è quella di costruire un software che sia in grado di esser “personalizzato su misura“. Alcuni big come Microsoft e Google, hanno già investito parecchi soldi su questa nuova tecnologia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA