CHAZ BONO ED ELIJAH BLUE ALLMAN, FIGLI CHER/ Lei: “Ero ad un punto basso della carriera ma…”

Spazio anche agli affetti, in particolare ai figli, nell’intervista di Cher a Verissimo. L’artista si è soffermata sulle difficoltà vissute quando ha avuto il primo figlio dall’ex marito Sonny Bono, Chaz: “È stata dura trovare un equilibrio tra la carriera e la famiglia. Ma con ChazBono è stato più difficile, perché ero ad un punto molto basso della carriera, dovevamo quasi 300mila dollari di tasse al governo”.

Quindi, Cher si è data da fare e i sacrifici non sono stati pochi: “Abbiamo iniziato a suonare nei night club, in quelli più sperduti, veramente brutti e orribili. A quei tempi, Chaz era il mio piccolo compagno di gioco. Veniva con noi già da 6 settimane di vita e siamo andati avanti così fino a 2 anni. Siamo partiti dal basso per risalire la china”, racconta a Verissimo. (agg. di Silvana Palazzo)

Chaz Bono ed Elijah Blue Allman, chi sono i figli di Cher: il percorso di transizione di Chastity

Chaz Bono ed Elijah Blue Allman sono i figli di Cher nati dai matrimoni con Sonny Bono e Gregg Allman. La cantante è legatissima ad entrambi. Durante l’intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione dell’uscita dell’album “Christmas” parlando proprio di loro ha detto: “la nascita dei miei figli è stato il momento più alto. I miei figli sono il regalo più bello che mi ha fatto la vita”. ChazBono è il primogenito della cantante nato dall’amore e dal matrimonio con Sonny Bono, a cui è stata legata dal 1964 al 1975. Successivamente si è legata in seconde nozze a Gregg Allman. Da questa unione è nato il secondo figlio Elijah Blue Allman.

Il primo figlio oggi si chiama Chaz Bono, ma in realtà è nato Chastity ed era una donna. Nel 2009 il figlio di Cher ha raccontato pubblicamente il suo desiderio di diventare uomo. Un lungo percorso di transizione che ha raccontato e documentato nel docufilm “Becoming Chaz”. Sin da bambino, infatti, Chaz non si sentiva una donna avendo sempre dei comportamenti da uomo. All’età di 40 anni ha deciso di iniziare questo lungo percorso che l’ha portato a diventare un uomo. Oggi Chaz è un attore e personalità di spicco nel suo settore.

Cher, il rapporto con i figli: il secondo genito Elijah Allman

Chez Bono e Elijah Allman sono i figli di Cher. Se il primo è nato dal matrimonio con Sonny Bono, il secondo è nato dall’unione di Cher con Gregg. Elijah è un musicista molto conosciuto negli Stati Uniti e spesso si è presentato accanto alla mamma in concerti ed eventi pubblici. Si tratta del chitarrista della band rock Deadsy, che ha rilasciato di fatto solo due album.

Il primogenito Chez Bono è sicuramente il più famoso, anche per via del suo periodo di transizione che la stessa mamma ha raccontato così: “guardi, per un certo periodo ho ammirato molte persone intente a costruire un mondo più inclusivo, un luogo in cui le diversità di cultura, di provenienza, di identità o di orientamento sessuale venivano celebrate perché celebrarle è l’unico modo che abbiamo di spingerci avanti. Poi però, all’improvviso, ho visto altre persone e altre circostanze distruggere tutto questo e promuovere un’idea che, per esempio, se non sei cristiano e se non sei eterosessuale, allora sei sbagliato e ti ritrovi nei guai”.

