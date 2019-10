CHE BELLA GIORNATA, CHECCO ZALONE/ Curiosità sul film in onda su Canale 5

Che bella giornata si avvale della presenza di Caparezza, che interpreta se stesso e canta i brani Vieni a ballare in Puglia e Sarà perché ti amo, cover del noto pezzi dei Ricchi e Poveri. Ha raggiunto incassi totali pari a 43 milioni di euro, superando addirittura il Titanic e posizionandosi a quei tempi al secondo posto assoluto in Italia alle spalle di Avatar. In seguito, il film è stato superato da un altro lavoro di Nunziante e Zalone, Quo Vado?.

Che bella giornata, torna Checco Zalone su Canale 5

Che bella giornata va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 21 ottobre. Si tratta del secondo film che ha visto come protagonista assoluto il comico Luca Medici, conosciuto con lo pseudonimo di Checco Zalone. La pellicola risale al 2011 ed è stata prodotta dalla Medusa Film e dalla Taodue, con la fotografia di Federico Masiero, il montaggio di Pietro Morana, la scenografia di Sonia Peng e i costumi di Mary Montalto. Il lavoro è tratto da un soggetto e una sceneggiatura curati da Zalone insieme a Gennaro Nunziante, che ne è anche il regista. Nel corso della sua carriera, quest’ultimo ha diretto anche gli altri titoli con Checco, oltre a Il vegetale con Fabio Rovazzi. Il protagonista Checco Zalone, invece, è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a diverse edizioni di Zelig e finora ha preso parte a quattro film, tra cui il supercampione d’incassi Quo Vado?. Viene affiancato dall’attrice francese Nabiha Akkari, che nella sua carriera ha preso parte anche ai titoli Lezioni di cioccolato 2 e Non c’è più religione. Il cast è completato da Tullio Solenghi, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Herbert Ballerina e il rapper Caparezza.

Che bella giornata, la trama del film

Che bella giornata vede come protagonista Checco, un ragazzo pugliese trasferito al Nord Italia insieme ai genitori. Lavora come buttafuori, ma la sua aspirazione è quella di diventare carabiniere. Viene respinto al relativo colloquio in tre occasioni, ma riesce a diventare addetto alla sicurezza presso il Duomo di Milano grazie ad una raccomandazione di alto livello. Poco adatto alla mansione, Checco conosce e si innamora della ragazza araba Farah, finta studentessa di architettura che vuole far esplodere la Madonnina insieme a suo fratello e ad altri complici arabi. Checco chiede aiuto ad un suo amico, Ivano, che sta per diventare sacerdote. I genitori non sono inizialmente d’accordo con la conoscenza della ragazza araba, ma la situazione cambia nel giro di poco tempo. In procinto di trasferirsi a Londra e cercare di far esplodere il Big Ben, Farah e suo fratello vengono invitati a cena da Checco, ma si sentono male a causa di cozze avariate e tornano in Arabia Saudita. Checco viene licenziato perché ruba una tela al fine di consentire a Farah di scattarle una foto. Farah si innamora a sua volta di Checco e rinuncia ai propositi bellicosi. Ivano diventa parroco nella chiesa brianzola di Checco e lo raccomanda come guardia del corpo di papa Benedetto XVI.

